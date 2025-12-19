‘Eso es una orca’: VIDEO muestra encuentro ente nadadores y orcas en mar abierto

Un video que difundido en redes sociales ha generado impacto entre los usuarios, pues en este se muestra el momento en que dos hombres se lanzan al mar desde una pequeña embarcación mientras un grupo de orcas nada a su alrededor en el Mar de Cortés (Sea of Cortez).

El material fue publicado en Instagram por la cuenta @captyeeter y muestra a los nadadores dentro del agua mientras las orcas se aproximan y comienzan a rodear la zona. Aunque no se observa contacto físico ni un ataque, el audio evidencia el nerviosismo y emoción por el suceso.

En la grabación se escucha a uno de los hombres identificar de inmediato a los animales y exclamar que se trata de una orca antes de lanzarse al agua. Segundos después, otra voz pide alejarse al advertir que los cetáceos están “demasiado cerca”. Conforme avanzan las imágenes, alguien expresa preocupación al señalar que las orcas “están regresando” y que aparentan tener hambre, mientras observa cómo nadan alrededor de los hombres.

La tensión aumenta cuando desde la embarcación se advierte que los animales están “rodeándolos”, lo que provoca que uno de los nadadores pida ser sacado del agua. El video concluye con expresiones reiteradas de asombro ante la presencia de las orcas, sin que se registre un desenlace violento.

Orcas y su presencia en el Mar de Cortés

Cabe mencionar que las orcas son el miembro más grande de la familia de los delfines y habitan diversos océanos del mundo, incluido el Mar de Cortés, una región reconocida por su alta biodiversidad marina. Son animales altamente inteligentes y sociales, que suelen desplazarse en grupos familiares.

De acuerdo con registros científicos, no existen casos confirmados de ataques mortales de orcas salvajes a humanos en mar abierto. La mayoría de los encuentros documentados corresponden a acercamientos por curiosidad o por la interacción con embarcaciones en zonas donde los cetáceos buscan alimento.

El video de @captyeeter se suma así a una serie de grabaciones virales que muestran encuentros cercanos entre humanos y fauna marina en el Mar de Cortés, evidenciando tanto el impacto visual de estos momentos como la importancia de la precaución y el respeto hacia la vida silvestre.

