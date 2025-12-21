Indie Game Awards descalifica a Clair Obscur: Expedition 33 por usar IA

Los Indie Game Awards buscan premiar a los nuevos desarrolladores de juegos independientes en todo el mundo, pero este 2025 descalificaron a un videojuego por usar IA.

Taipei Game Show organiza los Indie Game Awards para reconocer el trabajo de los desarrolladores de juegos independientes, y este año se registraron participantes de 52 países.

Este 2025 se registraron 340 juegos para competir en los Indie Games Awards, y este 18 de diciembre el juego Clair Obscur: Expedition 33 ganó el reconocimiento a Juego del Año.

Clair Obscur Expedition 33 ı Foto: Especial

Clair Obscur: Expedition 33 descalificado por usar IA

Pese a que el juego francés había ganar el premio de Juego del Año y Mejor Debut 2025, esto dio un giro cuando los organizadores se dieron cuenta de que estos mintieron.

Six One Indie informó que los representantes de Sandfall Interactive declararon que no habían usado Inteligencia Artificial generativa para el desarrollo de Clair Obscur: Expedition 33 cuando lo enviaron para concursar en la premiación.

Debido a que los Indie Game Awards están en contra de que se use IA generativa durante el proceso de desarrollo de juegos, luego de haber sido reconocidos con dos premios, Claire Obscur quedó descalificado.

Clair Obscur: Expedition 33 ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué videojuegos fueron reconocidos en los Indie Game Awards?

Este 2025 los juegos premiados por los Indie Game Awards fueron los siguientes:

Premio a la Accesibilidad: PEAK de Team PEAK

Premio ANZ al videojuego indie: The Drifter de Powerhoof

Premio Bite-Sized: Time Flies – Playables

Premio Black Voices in Gaming: Altheia: The Wrath of Aferi de MarsLit Games

Community Manager: PEAK de Team PEAK

Mejor videojuego debutante: Clair Obscur: Expedition 33 de Sandfall

Premio Impacto Emocional: and Roger de TearyHand Studio

Mejor Diseño de Gameplay: BallxPit de Kenny Sun

Mejor Innovación: Blue Prince de Dogubomb

Mejor juego indie latino: Pipistrello and the Cursed Yoyo de Pocket Trap

Mejor Música: Rift of the NecroDancer de Brace Yourself Games

Mejor Narrativa: Citizen Spleer 2: Starward Vector de Jump Over the Age

Mejor Desarrollo en solitario: Tall Trails – Brady Soglin

Mejor Videojuego Indie Africano: Stick it to the Stickman de Free Lives

Mejor Videojuego Indie del Sudeste Asiático: Artis Impact de Mas

Mejor Diseño Visual: 30 Birds de RAM RAM Games

Mejor Videojuego con Mujer Protagonista: Urban Myth Dissolution Center de Hakababunko

Videojuego del Año: Clair Obscur: Expedition 33 – Sandfall

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.