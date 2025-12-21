Lluvia de estrellas úrsidas: ¿Desde qué hora será visible hoy en México?

Este mes el cielo ha estado lleno de acontecimientos astronómicos que se ven con muy poca frecuencia, como la super luna llena fría y el paso del cometa 3I Atlas cerca de la Tierra, y aún quedan algunos cuantos como la lluvia de estrellas úrsidas.

Antes de cerrar el año el cielo tendrá una lluvia de estrellas úrsidas, que son unos meteoros que viajan a una velocidad de aproximadamente 33 kilómetros por segundo y en ocasiones pasan desapercibidas para los aficionados de los astros.

Estas estrellas son meteoros con poca actividad a comopatación de otros como las gemínidas, pues únicamente se registra un estimado de entre 10 y 15 meteoros por hora.

¿Desde qué hora serán visibles las úrsidas en México?

Las úrsidas comenzaron a ser visibles desde el 17 de diciembre y podrán ser apreciadas incluso hasta el 26 de diciembre, pero como muchos otros eventos este también tiene un día que es clave para poder apreciarse mejor.

Entre la noche del 21 y 22 de diciembre las úrsidas alcanzarán su punto más alto de actividad, por lo que esta noche se podrán apreciar con mayor claridad los destellos luminosos que desprende el cometa 8P/Tuttle cuando pasa cerca del Sol alrededor de las 23:00 horas hasta las 2:00 horas aproximadamente.

Este 2025 gracias a la Luna Nueva que ocurrió este 20 de diciembre, las condiciones para que los aficionados de los fenómenos astrológicos puedan observar la lluvia de úrsidas desde México serán óptimas.

Para poder ver la lluvia de úrsidas en México únicamente se requiere estar en un lugar ubicado lejos de las luces artificiales de la ciudad, para que estas no sea un impedimento.

Esta lluvia de estrellas será visible sin utilizar telescopios o binoculares, es por eso que es recomendable alejarse de la contaminación lumínica, pues durante la noche entre el 21 y 22 de diciembre su actividad podría alcanzar hasta 25 meteoros por hora.

¿Qué son las úrsidas?

Las úrsidas son fragmentos que va dejando el cometa 8P/Tuttle cuando pasa cerca del Sol, y estos son visibles desde la Tierra todos los años cuando esta atraviesa un anillo que se encuentra lleno de estos fragmentos.

La lluvia de estrellas ocurre debido a que los fragmentos del cometa Tuttle crean un resplandor luminoso cuando entran en contacto con la atmósfera de la Tierra, pues estos se van desintegrando por la fricción que tienen con el aire.

