Ellos eran Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, papás del niño que bajó al baño y murieron aplastados

Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, los papás del niño que se bajó al baño y murieron en accidente

El trágico video de la muerte de una familia en Colombia, que sucedió cuando un niño se bajó al baño del carro y un camión aplastó el carro de sus papás dejándolo huérfano, el caso conmociona al mundo.

Se trata de un impactante video en el que una familia está en su automóvil detenida en el tráfico en la carretera, pero a uno de sus dos hijos le dieron ganas de ir al baño, así que el niño se bajó al baño, aprovechando que no se movían los autos.

Sus papás Diego Fernández Suárez y Lina Marcela Díaz empezaron a grabar a su hijo a lo lejos, en un tono de broma y hasta lo saludaban, esto con el fin de tener un recuerdo familiar.

Sin embargo, no sabían que segundos después su felicidad se desvanecería pues mientras ellos grababan el video, un trailer que iba a toda velocidad se estampó contra el carro de los papás del niño y literalmente aplastó el vehículo.

Diego Fernández Suárez y Lina Marcela Díaz murieron inmediatamente aplastados en el accidente, el niño que estaba afuera en la carretera en el baño presenció todo lo sucedido, un momento devastador para él, ya que los hechos sucedieron a unos días de Navidad.

21/12/2025 ⚠️🚧🎗fatal accidente de tránsito ocurrido en el corregimiento de Córdoba, en la vía que conduce a Buenaventura. En las imágenes se observa a una familia que se movilizaba en un vehículo Segundos después, una tractomula que transitaba por el sector no logró detenerse a tiempo y arrolló el automóvil Como consecuencia del hecho, 🎗Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz perdieron la vida en el lugar. Uno de sus hijos quedó atrapado dentro del vehículo, fue rescatado por organismos de emergencia y trasladado de urgencia a un centro asistencial. El otro menor resultó ileso, ya que había descendido del automóvil minutos antes del impacto. 🚓Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente

Las personas que estaban alrededor del accidente intentaron ayudar a la familia, pero la gravedad del accidente fue tan grande que la familia no sobrevivió.

Se dice que el otro hijo de la pareja sí sobrevivió, algunos dicen que salió ileso del accidente y otros afirman que el menor está gravemente herido.

El accidente marcó a Colombia y a Latinoamérica, ya que en redes sociales se difundió el impactante video del momento en que la familia queda prensada tras el impacto del tráiler.

En redes sociales los usuarios están preocupados por el niño y su hermano que se quedaron huérfanos y también sobre los papás que fallecieron, ya que recientemente se revelaron sus identidades.

¿Quién era Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz?

Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz eran una pareja joven, de acuerdo con los reportes de redes sociales eran comerciantes en Buenaventura, Colombia.

Por el momento no se sabe nada más de la pareja, solo que habían regresado de comprar juguetes y otras versiones afirman que fueron a Cali a la playa, por lo que era un viaje feliz para la familia que se convirtió en tragedia.

En redes sociales circulan fotos de los papás del niño que se bajó al baño, se trata de imágenes en las que los dos aparecen vestidos de. blanco.

Lo más desgarrador del caso es que el niño pidió a la gente que estaba cerca que sacaran a sus papás, pero al niño lo sentaron en una silla en lo que trabajaban los servicios de emergencia para sacar a sus papás y a su hermano del vehículo siniestrado.

Al parecer el accidente sucedió porque el tráiler que los impactó, presuntamente, se quedó sin frenos, pero en redes sociales, la gente protestó porque hay un video que capta al conductor del tráiler bajándose del camión y tomar el accidente con mucha calma y decir que no pasa nada que despegaban el camión y que todo bien.