Esta era la fortuna de Vince Zampella, creador de Call of duty que falleció a bordo de su Ferrari

Este domingo un auto Ferrari se impactó contra un muro de concreto que se encontraba en una curva de la Autopista Ángeles Crest (Angeles Crest Highway), a bordo del vehículo se encontraban Vince Zampella y un acompañante, quienes lamentablemente perdieron la vida.

El incidente el el que murió Vince Zampella quedó registrado en video, y en este se puede ver el momento exacto en el que el vehículo deportivo Ferrari SF90 sale a alta velocidad de un túnel y posteriormente se impacta en un muro de concreto que se encontraba en la autopista llena de curvas cerradas.

Hasta el momento las autoridades de Los Ángeles continúan haciendo las investigaciones correspondientes para determinar la causa del accidente en el que el creador de Call of Duty perdió la vida este 21 de diciembre.

VIDEO del accidente en el que Vince Zampella murió ı Foto: Captura de pantalla

¿De cuánto es la Fortuna de Vince Zampella?

Vince Zampella tenía 55 años de edad al momento de su muerte, y este desarrollador de videojuegos estadounidense fue una de las figuras más reconocidas e influyentes en el mundo de los videojuegos.

Zampella es mayormente reconocido por ser cocreador de la franquicia de videojuegos Call of Duty, sin embargo, este empresario contaba con roles de liderazgo en DICE, y rambién se convirtió en la persona a cargo de la franquicia Battlefield.

De acuerdo con Celebrity Networth, la fortuna de Vince Zampella se encuentra valuada en unos 40 millones de dólares, y tras el trágico accidente, varias personas de la industria de los videojuegos comenzaron a emitir mensajes lamentando su fallecimiento.

Vince Zampella ı Foto: Especial

Mensajes tras la muerte de Vince Zampella

Battlefield compartió en su cuenta que se encontraban desconsolados por la pérdida de su líder creativo, y reconocieron su trabajo dentro de los juegos de acción y disparo y en la franquicia, en la que aseguran que siempre tomaba decisiones tomando en cuenta a la comunidad y el futuro a largo plaso de esta.

“A lo largo de una carrera destacada, Vince desempeñó un papel fundamental en franquicias como Call of Duty, Titanfall, Apex Legends y la serie Star Wars Jedi.” se lee en la publicación en la que señalan que recordarán a Vince por su entrega diaria y confianza en su equipo.

Electronic Arts y Call of Duty también se unieron a la lista de publicaciones que lamentaron la muerte y reconocieron la trayectoria y el impacto que tuvo Vince Zampella en la indusria de los videojuegos.

Publicaciones de COD y EA sobre la muerte de Vince Zampella ı Foto: Redes Sociales

Por su parte, Respawn Entretainment compartió que estaban desconsolados por la pérdida de quien fuera su fundador amigo, a quien nombraron “titán y una leyenda de esta industria, un líder visionario y una fuerza que moldeó equipos y juegos como Call of Duty, Titanfall, Apex Legends, la serie Star Wars Jedi y Battlefield”

We're heartbroken by the passing of our founder and dear friend Vince Zampella.



Vince was a titan and legend of this industry, a visionary leader and a force who shaped teams and games like Call of Duty, Titanfall, Apex Legends, the Star Wars Jedi series and Battlefield for our… pic.twitter.com/L51gG9tbRo — Respawn (@Respawn) December 22, 2025

