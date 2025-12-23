VIDEO de la muerte de Vince Zampella, creador de Call of Duty

Un video que circula en redes sociales está causando conmoción, pues en este se puede observar el momento en el que un auto se impacta en una colina y se incendia, la persona que iba a bordo era el creador de Call of Duty.

Horas después de que ocurriera este accidente, la Patrulla de Carreteras de california (CHP por sus siglas en inglés) informó que a bordo del vehículo se encontraban dos personas, una era Vince Zampella y la identidad de su acompañante se desconoce.

Tanto el creador de Call of Duty como su acompañante, quien fue trasladado a un hospital, lamentablemente perdieron la vida, y las investigaciones para conocer la causa del accidente continúan.

Video de la muerte de Vince Zampella

En el video que circula en redes sociales se puede observar cómo un vehículo Ferrari SF90 sale a una alta velocidad de un túnel y segundos después se impacta contra una barrera de concreto.

El auto quedó destrozado debido al impacto que tuvo en la carreteta ubicada en una zona montañosa de San Gabriel, en los Ángeles California, en la que ya se han registrado numerosos choques graves.

En el video también se puede observar que, mientras las personas que se encontraban en el lugar se acercan al auto impactado, este se enciende en llamas, por lo que estos se apresuran cautelosamente para poder jalar a la persona que salió disparada del interior del auto.

Pese a que lograron rescatar a una persona después del terrible choque, y esta pudo ser trasladada a un hospital para recibir atención médica, el acompañante de Zampella perdió la vida horas más tarde.

HOLY SHIT friends



This just hit me like a frag grenade...



Vince Zampella, the absolute LEGEND who co-created Call of Duty and built empires with Titanfall and Apex, gone at 55 in a brutal Ferrari crash up on Angeles Crest hwy



Dude was living the...pic.twitter.com/Vl8ZO58GHG — Victoria Gonzalez (@VictoriaGo55816) December 23, 2025

¿Quén era Vince Zampella?

Vince Walter Zampella II fue un diseñador de videojuegos estadounidense que se hizo conocido luego de ser director del estudio infinity Ward, del que también fue cofundador.

El empresario y desarrollador de videojuegos, quien tenía 55 años de edad al momento del trágico accidente en el que perdió la vida, comenzó su carrera en diseño gráfico en GameTek.

Posteriormente trabajó en 2015 Inc, en donde fue director de desarrollo y logró ser reconocido por ser el diseñador principal del videojuego Medal of Honor: Allied Assault.

Zampella firmó contrato con Electronic Arts junto con Jason West para lanzar un videojuego, y en 2020 Vince Zampella lideró la sucursal de DICE uicada en Los Ángeles, y posteriormente fue puesto a cargo de la franquicia Battlefield.

Luego de que se confirmara su fallecimiento, la cuenta de Call of Duty compartió un mensaje en el que ofrecen sus condolencias a los familiares, amigos y fans de Vince Zampella.

Millones de nosotros nos hemos sentido inspirados por la obra de Vince Zampella. Su legado perdura. Desde todos nuestros equipos de Call of Duty y en Activision, ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y fans de Vince por su trágico fallecimiento. Call of Duty



Por su parte, Electronic Arts compartió un mensaje en el que reconocen la influencia que tuvo Zampella en la industria de los videojuegos y la inspiración que tuvo en los jugadores y desarrolladores de estos.