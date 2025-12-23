¿Quién es la familia de Vince Zampella, el creador de Call of duty que falleció tras impactar su Ferrari?

Este domingo Vince Zampella perdió la vida en un accidente automovilístico, el momento en el que su Ferrari se impactó en Los Ángeles quedó registrado en video, y este circula por redes sociales.

El desarrollador de videojuegos Vince Zampella perdió la vida este 21 de diciembre luego de haberse impactado en un muro de hormigón que se encontraba en la Autopista Ángeles Crest (Angeles Crest Highway).

En el video que circula en redes sociales se puede observar cómo el Ferrari rojo SF90 de Zampella sale a alta velocidad de un túnel, se impacta en el muro y posteriormente se enciende en llamas.

De acuerdo con la información que se conoce sobre el incidente, a bordo del vehículo deportivo se encontraban Vince Zampella y un acompañante del que se desconoce su identidad, y lamentablemente ambas personas perdieron la vida.

VIDEO del accidente en el que Vince Zampella murió ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es la familia de Vince Zampella?

Vince Zampella estuvo casado por 18 años con Brigitte Zampella, con quien tuvo tres hijos, Quinton quien tiene 26 años de edad actualmente, Kyle que tiene 22 años de edad, y Courtney que tiene actualmente 19 años de edad.

De acuerdo con la poca información que se conoce sobre este matrimonio, en 2015 Brigitte solicitió el divorcio a Vince debido a diferencias irreconciliables, y de acuerdo con TMZ, esta buscó la custodia principal de sus tres hijos y manutención coyugal.

Asimismo, se sabe que la separación de Brigitte y Vince fue amistosa, y actualmente no se conocen más detalles sobre la exesposa del creador de Call of Duty o de sus hijos, quienes se mantienen fuera del ojo público.

Familia de Vince Zampella ı Foto: Especial

La vida privada de Vince Zampella estuvo alejada siempre de los medios y de las redes sociales, en las que a menudo publicaba fotografías de una de sus grandes pasiones, los automóviles deportivos.

La muerte de Vince Zampella creó conmoción dentro de la industria de los videojuegos, pues cuentas como Call of Duty, Electronic Arts, Battlefield, y Respawn Entretainment reconocieron su trayectoria y lamentaron su fallecimiento.

Asimismo, el responsable de The Game Awards, Geoff Keighley compartió un emotivo mensaje en el que apunta que extrañará las cenas y largas conversaciones que tenían juntos.

“Vince era una persona extraordinaria: un jugador de corazón, pero también un ejecutivo visionario con una rara habilidad para reconocer el talento y dar a la gente la libertad y la confianza para crear algo verdaderamente grandioso.” compartió Geoff en sus redes sociales.

Publicaciones de COD y EA sobre la muerte de Vince Zampella ı Foto: Redes Sociales

