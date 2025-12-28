Día de los Inocentes: las mejores bromas para enviar por WhatsApp

El Día de los Santos Inocentes, que se celebra cada 28 de diciembre, es la fecha perfecta para sacar el lado más creativo y divertirse con bromas entre amigos y familiares. Con el paso del tiempo, esta tradición se ha trasladado al terreno digital y WhatsApp se ha convertido en el escenario ideal para una inocentada viral.

Desde que amanece, las personas suelen desconfiar de mensajes, noticias y enlaces, ya que cualquier cosa puede tratarse de una broma. Por eso, las bromas por WhatsApp se posicionan cada año como una de las formas más populares de celebrar esta fecha, gracias a su facilidad y alcance inmediato.

Entre las ideas más sencillas y efectivas está la de agregar a alguien a un grupo con un nombre extraño, como “Fans de ...”. Basta con crear el grupo, incluir a la víctima y salir inmediatamente para dejarla sola y confundida. Otra opción clásica es enviar un mensaje diciendo: “Se filtró una foto tuya…” y dirigir el enlace a un meme.

Crea risas con tus contactos de WhatsApp ı Foto: Freepik

También está la broma del mensaje inquietante: “¿Querías enviarme eso?”, seguida de varios minutos de silencio, lo que suele generar nervios y confusión.

Para los más atrevidos, funciona hacerse pasar por alguien que “encontró tu celular y quiere devolverlo”, o incluso fingir una inesperada declaración de amor con frases como “Llevo mucho tiempo buscando cómo decirte que te quiero…”.

Otra alternativa rápida es el llamado “susto por mensaje”, preguntando algo como: “Oye, vi tu coche por la calle, ¿todo bien?”. Todas estas bromas tienen algo en común: son simples, virales y perfectas para recordar que, en el Día de los Inocentes, nadie está a salvo… al menos por WhatsApp.

WhatsApp se convierte en terreno de bromas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT