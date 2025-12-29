Hackeo masivo Rainbow Six Siege: ¿Qué afectaciones tuvieron los usuarios?

Este 27 de diciembre se registró un hackeo masivo a las a los usuarios que juegan Rainbow Six: Siege, por lo que muchas personas se vieron afectadas con mensajes alarmantes y otros daños.

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege es un videojuego de disparos táctico que fue desarrollado por Ubisoft y se juega en línea en todo el mundo, y este se encuentra disponible para Windows; PlayStation 4 y 5, Xbox One y series X1S.

Luego de que los usuarios de Rainbow Six: Siege se percataran del hackeo, Ubisoft decidió cerrar el servidor como medida de emergencia ante el daño del que es su videojuego más exitoso hasta el momento.

¿Qué afectaciones tuvieron los usuarios de Rainbow Six: Siege?

De acuerdo con la información disponible, se dio un baneo en las cuentas de los jugadores de Rainbow Six: Siege, una brecha de seguridad entre las cuentas, y mensajes inusuales, por lo que el videojuego informó que estaban trabajando para resolver el incidente.

Algunos usuarios también pudieron ver un incremento de créditos de la nada, nuevas skins exclusivas en sus usuarios y otras adiciones que no habían adquirido por su cuenta, por lo que se alarmaron sobre un posible hackeo en el servidor.

Debido a esto, Rainbow Six Siege informó que el servidor y Marketplace se cerraron de manera intencional para que su equipo pudiera trabajar en la resolución del problema de hackeo masivo.

Además de esto, informaron que los usuarios que gastaron los créditos que aparecieron en sus cuentas no serían baneados, pero las transacciones registradas desde las 11:00 horas serían revertidas.

Asimismo, informaron que los mensajes no fueron activados por ellos, y el 28 de diciembre continuaban realizando revisiones para posteriormente realizar pruebas de control de calidad para poder garantizar la integridad en las cuentas de sus usuarios.

“Tengan en cuenta que este asunto se está gestionando con sumo cuidado y, por lo tanto, no se puede garantizar su cumplimiento.” Informaron por medio de sus redes sociales, para posteriormente abrir el juego para un número reducido de usuarios para poder realizar pruebas en vivo.

Pese a que se reestableció el servidor para todos los jugadores por la noche del 28 de diciembre luego de que terminaran las revisiones, el Marketplace del videojuego continúa cerrado mientras realizan las investigaciones.

