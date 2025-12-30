Juan Pedro Franco: Así se veía el hombre más obeso del mundo en la actualidad antes de morir | FOTOS

Este lunes se reportó la muerte de quien fue reconocido como el hombre más obeso del mundo, Juan Pedro Franco, quien lamentablemente perdió la vida a los 41 años de edad en su natal Aguascalientes.

Juan Pedro Franco falleció en Aguascalientes debido a una infección renal, y de acuerdo con José Antonio Castañeda, el cirujano bariatra experto en cirugía de obesidad que lo atendía desde hace unos años, la salud de Juan se vió comprometida desde hace unos días.

Debido a dicha infección renal, Juan Pedro Franco se encontraba hospitalizado, pues esta había evolucionado provocando complicaciones sistémicas que derivaron posteriormente en su lamentable fallecimiento.

¿Cómo lucía Juan Pedro Franco en la actualidad?

Luego de haber obtenido el reconocimiento de los Récord Guinness en 2017 por ser la persona con más peso del mundo, pues en dicho año pesaba 595 kilos, Juan Pedro Franco comenzó un camino para dar un cambio en su estilo de vida.

El doctor José Antonio Castañeda fue el encargado en dar seguimiento a un giro drástico que tuvo Juan Pedro Franco en su vida, pues este comenzó una dieta rigurosa para posteriormente poder someterse a una cirugía de manga gástrica, y luego a una de bypass.

Juan Pedro Franco ı Foto: Captura de pantalla

El nombre de Juan Pedro Franco volvió a aparecer en las noticias en 2020, luego de que este diera positivo a COVID 19 y lograra sobrevivir, y de acuerdo con su propio testimonio, esto posiblemente habría sido distinto si el contagio se hubiera registrado cuando aún se encontraba en un peso tan elevado.

En octubre de 2020 Juan Pedro Franco había logrado alcanzar un peso de poco más de 200 kilogramos, de los cuáles al menos 70 kilogramos se debían al exceso de piel que tenía, de acuerdo con el reportaje de CNN.

Juan Pedro Franco junto su madre y junto al Dr. José Antonio Castañeda ı Foto: Redes Sociales

Luego de haber sufrido distintos tipos de padecimientos de la salud, Juan Pedro Franco había logrado estar sin padecimientos relacionados con diabetes, hipertensión y problemas pulmonares, por lo que incluso ya no requería medicamentos para tratarlas.

Entrevista a Juan Pedro Franco en 2024 ı Foto: Captura de pantalla

Hace un año Juan Pedro Franco compartía con algunos medios de comunicación que había logrado perder 400 kilogramos, llegando a un peso de 190 kilos, de los cuales aproximadamente entre 90 y 100 kilogramos correspondían a exceso de piel.

Entrevista a Juan Pedro Franco en 2024 ı Foto: Captura de pantalla

