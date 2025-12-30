Juan Pedro Franco y el récord Guinness: cuántos kilos llegó a pesar y cuántos años tenía

Juan Pedro Franco Salas, el mexicano que fue reconocido a nivel internacional por haber alcanzado el mayor peso corporal registrado en una persona viva, falleció a los 41 años de edad, luego de enfrentar durante gran parte de su vida complicaciones severas de salud asociadas a la obesidad extrema. Su caso fue ampliamente documentado por medios nacionales e internacionales y se convirtió en un referente médico y social sobre los riesgos de esta enfermedad.

Originario del estado de Aguascalientes, Juan Pedro alcanzó notoriedad mundial en 2017, cuando fue reconocido por el Récord Guinness como el hombre vivo más obeso del mundo, tras registrar un peso aproximado de 595 kilogramos, es decir, cerca de 600 kilos.

Esta condición lo mantuvo postrado en cama durante más de seis años, sin posibilidad de caminar y dependiendo completamente de cuidados médicos y familiares.

De acuerdo con los especialistas que atendieron su caso, el aumento de peso de Juan Pedro comenzó desde la infancia y se agravó con el paso del tiempo debido a una combinación de factores metabólicos, genéticos y de movilidad reducida. Su estado de salud se volvió crítico, ya que la obesidad mórbida le generó múltiples padecimientos asociados, entre ellos problemas respiratorios, cardiovasculares y metabólicos.

Ante la gravedad de su condición, en 2016 fue trasladado a un hospital especializado donde inició un tratamiento integral supervisado por un equipo multidisciplinario. Como parte de este proceso, se le practicaron dos cirugías bariátricas, una manga gástrica y posteriormente un bypass gástrico, además de un estricto control nutricional y seguimiento clínico permanente.

Gracias a estas intervenciones médicas, Juan Pedro logró una reducción significativa de peso, perdiendo varios cientos de kilogramos y recuperando parcialmente la movilidad, lo que representó un avance notable en su calidad de vida. Su evolución fue considerada por especialistas como un caso relevante en el tratamiento de la obesidad extrema.

Juan Pedro Franco falleció el 24 de diciembre de 2025, a los 41 años, a consecuencia de complicaciones derivadas de una infección renal, según confirmaron médicos que participaron en su atención. Su deceso ocurrió mientras se encontraba hospitalizado en Aguascalientes.

MSL