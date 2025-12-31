Rituales de Año Nuevo para el dinero y la abundancia

Con la llegada del 2026 llega la oportunidad de un nuevo inicio, por lo que es natural que hayan propósitos para el Año Nuevo y por lo general, el deseo de abundancia, dinero y comodidad material forma parte principal de los deseos para lo que viene.

Rituales de abundancia y dinero para Año Nuevo

Antes que nada, hay que recordar que los rituales de abundancia podrán ayudarte a llegar a la meta, más no harán todo el trabajo por ti, por lo que es importante que te mantengas centrado en tu objetivo y trabajes para llegar a él.

Billete en el zapato

Uno de los rituales más conocidos para el Año Nuevo, aunque también se puede hacer en otras fechas, es el de ponerse un billete en el zapato derecho para atraer el dinero.

Algunos incluso colocan una llave en el billete doblado y lo más importante no es la denominación o el valor del mismo, sino que se haga en el zapato derecho, pues se considera que de esa manera aceptas el dinero.

Las lentejas

Una cabala que obtuvo mucha popularidad en año nuevo es el uso de las lentejas. El ritual es bastante sencillo y es en teoría, el primero que tendrías que realizar, dejando de lado las uvas y los abrazos para otro momento de la velada.

En su lugar, tomas una cantidad de lentejas y las debes lanzar hacia ti, como si fuera una lluvia, mientras repites algún mantra como “el dinero llega a mi con facilidad”.

Después, debes guardar las lentejas y si lo metes en un saquito con hoja de laurel y una rama de canela para tu monedero, de esta manera tendrás más éxito en tu vida económica.

Calzones amarillos

Un clásico nunca pasa de moda y utilizar calzones o cualquier otra prenda de color amarillo puede ayudarte a guiar tu energía hacia un camino de prosperidad, abundancia y bienes materiales.

Lo más atractivo de este pequeño ritual es que no hay pasos extra a seguir, aunque sí hay que tomar en cuenta que al momento de comprarlo y ponérselo hay que tener la seguridad de que puede funcionar.