Caos en la feria de Chilpancingo por falla en juego mecánico | VIDEO

La Feria de Chilpancingo se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que una falla en un juego mecánico provocara momentos de pánico entre asistentes y generara un fuerte impacto viral.

Lo que debía ser una noche de diversión estuvo a punto de terminar en tragedia cuando una atracción presentó una falla en pleno funcionamiento, dejando a decenas de personas girando sin control durante varios minutos.

El incidente ocurrió cuando el juego mecánico conocido como “Himalaya” comenzó a operar de manera irregular. Esta atracción consiste en una serie de carritos metálicos que se desplazan hacia adelante y hacia atrás sobre una plataforma circular con movimiento ondulante. Sin embargo, durante uno de los recorridos el juego continuó girando sin que pudiera ser detenido de forma inmediata.

Videos difundidos en plataformas digitales muestran el momento en que el “Himalaya” gira en reversa y, lejos de disminuir su velocidad, acelera de manera descontrolada. En las imágenes se escuchan gritos de desesperación de los usuarios, quienes pedían que el juego fuera detenido.

¡Qué susto! 😱 🎢

🎠En la Feria de Chilpancingo, Guerrero, ocurrió un percance cuando uno de los juegos mecánicos aceleró más de lo que debía y tuvieron que cortar la energía eléctrica para detenerlo. Autoridades detuvieron al operador de la atracción debido a que se encontraba… pic.twitter.com/aivVnb4bag — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 8, 2026

Frases como “¡Ya deténganlo!”, “¡Párenlo!” reflejan el temor que se vivió tanto arriba de la atracción como entre las personas que observaban desde el suelo.

Ante la imposibilidad de frenar el juego por los controles habituales, fue necesario realizar un corte general del suministro eléctrico para detener la atracción y evitar consecuencias mayores. Afortunadamente, no se reportaron personas con lesiones de gravedad, aunque el susto y la tensión marcaron a los asistentes.

Tras el reporte del incidente, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chilpancingo acudieron al lugar. Luego de entrevistar al operador del juego mecánico, los agentes detectaron que se encontraba en estado de ebriedad, por lo que fue detenido y presentado ante las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.

El caso ha generado indignación en redes sociales, donde usuarios cuestionan las medidas de seguridad en ferias y eventos públicos, así como la responsabilidad de los operadores de juegos mecánicos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT