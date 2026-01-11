Cosplayer Minami Awa se hace viral por evento fallido | FOTOS

Una cosplayer japonesa se hizo viral luego de tener un evento fallido en el que, a pesar de contar con miles de seguidores en redes sociales, nadie asistió a su firma de autógrafos.

El 23 de diciembre se llevó a cabo un evento de apretón de manos y firma de autógrafos en el salón de pachinko en Maruhan Yachiyo Midorigaoka que se ubica en la ciudad de Chiba, Japón.

Sin embargo, la creadora de contenido publicó una fotografía anunciando que el evento quedó cancelado luego de que nadie asistiera, en la que obtuvo más de 23 millones de vistas y 76 mil likes.

El 31 de diciembrre Minami Awa compartió una fotografía en la tienda Kicorna Chigasaki, en la que señaló que el manager no la dejaría irse a casa hasta que por lo menos una persona asistiera al evento, por lo que pedía a sus seguidores que por lo menos una persona asistiera.

Comentarios sobre el evento de Minami Awa

En los comentarios de dicha publicación se desataron distintas opiniones, en las que señalan que para realizar un evento como este se requiere contar con la presencia de “una celebridad importante”.

El mismo usuario señala que alguien concido en la red social X por sus “comentarios autocríticos sobre la gordura” podría no contar con una base sólida de personas que quisieran asistir a un evento de apretón de manos, pues “sería demasiado intimidante entablar una conversación”.

Ante dichas críticas, Minami Awa señaló que seguiría trabajando duro para poder hacer crecer su perfil, a lo que algunos usuarios señalaron que posiblemente no se trataba de su popularidad, e incluso hacían responsable a la empresa Maruhan.

Algunos usuarios señalan que Minami Awa solía ser una creadora de contenido muy activa en redes sociales que posteriormente desapareció de redes sociales un tiempo tras haber subido de peso, lo que podría haber afectado directamente su alcance debido a su inactividad temporal.

¿Quién es Minami Awa?

Minami Awa es una creadora de contenido japonesa que cuenta con 199 mil seguidores en su cuenta de X , 39 mil 800 suscriptores en su canal de YouTube y 17 mil 600 seguidores en instagram, donde comparte contenido variado.

En su descripción Minami señala que es conocida como “Doraemon de la Era Reiwa” y la mamá de “You Guys”, y se autodenomina como una chica multifacética a la que le gusta el pachoslot, las carreras de caballos y las carreras de barcos.

La creadora de contenido Minami Awa comparte videos en YouTube los días viernes, en los que se pueden ver batallas de gestos entre artistas de las máquinas de juegos pachinki y pachislot; así como videos de cosplays, gaming y carreras de caballos.

