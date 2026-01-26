Siguen las caídas ¿Dónde checar el estado del servicio de Microsoft 365?

Microsoft 365 ha reportado decenas de miles de incidentes de caídas en sus servicios, dejando como resultado interrupciones y errores que han sido reportados por los usuarios.

De acuerdo con la compañía, actualmente se encuentran investigando el posible problema que está afectando los múltiples servicios de casi 16 mil usuarios que han reportado fallas en la plataforma.

Estos errores comenzaron a reportarse desde el jueves 22 de enero, por lo que este problema continúa afectando principalmente a los usuarios de Outlook, Microsoft 365 y Microsoft Store.

De acuerdo con el Estado de Microsoft 365, el servicio fue restauudaro y solucionado de manera adecuada el 23 de enero, y apuntaron que los usuarios que continúen presentando problemas residuales pueden borrar el chaché de DNS o reducir temporalmente los valores TTL en el DNS para solucionar el problema.

We're investigating a potential issue impacting multiple Microsoft 365 services, including Outlook, Microsoft Defender and Microsoft Purview. Further information can be found in the admin center under MO1221364. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) January 22, 2026

¿Dónde checar el estado del servicio de Microsoft 365?

Para checar el estado de los servicios de Microsoft se puede acceder a la página de Estado del servicio que se encuentra en el Centro de administración de Microsoft 365, en los que se incluyen:

Office en la Web

Microsoft Teams

Exchange Online

Microsoft Dynamics 365

En caso de que se presenten errores o fallos con el servicio de la nube se puede comprobar el estado del servicio para poder determinar si se puede solucionar mediante una resolución en curso o si se debe llamar a soporte técnico.

Problemas con Microsoft 365 ı Foto: Especial

Para comprobar el estado de servicio las personas deben acceder al Centro de administración de Microsoft 365 en la página web admin.microsoft.com en donde deben iniciar sesión con una cuenta de administrador

Posteriormente se deben dirigir a la parte izquierda y seleccionar Estado, y luego Estado del Servicio para ver si hay un problema del servicio activo o vínculos que dirigan a la página de Estado del servicio detallada.

La página de Estado del servicio despliega el Estado de mantenimiento y la Información general de todos los servicios, en la que se incluyen los estados de mantenimiento y los incidentes o avisos activos.

En la pestaña Historial de problemas se muestran los incidentes y avisos que se han resuelto dentro de los 7 y hasta 30 días previos, mientras que los incidentes activos se encuentran en la sección de Problemas activos.

Problemas con Microsoft 365 ı Foto: Especial

En caso de presentar problemas con algún servicio de Microsoft 365 que no se encuente en Estado del servicio, los usuarios pueden comunicarlo seleccionando la opción Notificar un problema y rellenando el formulario correspondiente.

Los usuarios pueden mantenerse al tanto de la información sobre posibles problemas por medio de la cuenta de X @MSFT365Estado, en donde se reporta información sobre las posibles afectaciones.

