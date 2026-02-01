¿Cuándo es la Luna llena febrero 2026 y cómo se puede ver?

La Luna llena de febrero no será una habitual, pues este satélite que iluminará el cielo nocturno es conocida como La Luna de Nieve y tiene un significado histórico en su nombre.

En febrero el cielo contará con la presencia de la Luna de Nieve, que también es conocida como la Luna del Lobo y la Luna del Hambre debido a que se le asocia con la falta de productos disponibles para el consumo de las personas debido a las condiciones climáticas invernales.

Los pueblos originarios nombraron a la Luna llena de febrero para indicar que se encontraban en un periodo en el que debían aumentar sus esfuerzos para conseguir alimento y debido a que durante febrero es cuando ocurren las nevadas más fuertes en el hemisferio norte del mundo.

El calendario lunar de junio 2025 ofrece un recorrido completo por las fases de la Luna, con la esperada Luna de Fresa como protagonista el 11 de junio. ı Foto: Freepik

Así es como se puede ver la Luna llena

Por la noche de este domigno 1 de febrero la Luna de Nieve se encontrará iluminando el cielo, y se estima que alcance su punto máximo alrededor de las 23:00 horas en horario peninsular, por lo que en México este punto ocurrirá aproximadamente a las 16:00.

Sin embargo, esta Luna llena podrá observarse por bastante tiempo, por lo que durante la noche de este domingo e incluso por la madrugada del lunes las personas podrán disfrutar del brillo de este satélite natural.

Para poder observar la Luna llena de febrero no se requiere utilizar ningún artefacto, pues bastará con observar directamente el cielo nocturno para poder ver el brillo de esta Luna de Nieve.

La Luna llena puede ser apreciada de mejor manera en lugares que no cuenten con mucha contaminación lumínica, y también puede ser vista con algún telescopio que cuente con una apertura de al menos 70-80 milímeteos.

Luna de Nieve ı Foto: Especial

Fases de la Luna en febrero

En febrero además de la Luna llena de Nieve, también ocurrirá el primer eclipse del 2026, y este será un eclipse solar conocido como anular o anillo de fuego, que podrá ser apreciado el 17 de febrero en países de Sudamérica y también en Sudáfrica.

El domingo 1 de febrero ocurrirá la Luna llena, se encontrará en cuarto menguante el lunes 9 de febrero, mientras que el 17 de febrero tendrá lugar la Luna Nueva, y el martes 24 de febrero se encntrará en cuarto creciente.

Durante estas fases las personas acostumbran a hacer rituales asociados con la energía Lunar, e incluso este calendario lunar es tomado en cuenta para hacerse cortes de cabello y cambios de imagen.

Fases de la luna ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.