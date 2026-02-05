¿Cuándo es el Día de la Pizza en Little Caesars y cómo conseguir pizzas a 20 pesos?

Cada año, millones de personas celebran uno de los platillos más queridos del mundo: la pizza. Su versatilidad, variedad de ingredientes y facilidad para compartirla la han convertido en una opción favorita para cualquier momento, desde reuniones familiares hasta antojos de fin de semana.

Esta popularidad cobra aún más fuerza durante una fecha especial reconocida a nivel internacional, cuando distintas cadenas de comida rápida lanzan promociones para consentir a sus clientes. En México, una de las marcas que suele sumarse con ofertas llamativas es Little Caesars, que este 2026 sorprendió con una promoción de pizzas a precio simbólico.

Con motivo de esta celebración, la cadena anunció que todas sus pizzas grandes de queso podrán adquirirse por solo 20 pesos, siempre y cuando se cumpla con una dinámica específica al momento de compra. La oferta se dio a conocer desde el 5 de febrero y generó gran expectativa entre los consumidores.

Día Mundial de la Pizza. ı Foto: Especial

¿Cuándo es el Día de la Pizza en Little Caesars?

El Día Mundial de la Pizza se celebra cada 9 de febrero. En 2026, Little Caesars aplicará su promoción justamente ese día, por lo que los clientes deberán acudir a su sucursal más cercana para aprovecharla.

Para obtener la pizza de queso por 20 pesos, será necesario comprar previamente una pizza 3 Meat Treat, que incluye pepperoni, salchicha italiana y tocino, o una Hula Hawaiian, preparada con jamón y piña. Al hacerlo, se podrá añadir una pizza grande de queso por el precio promocional.

La empresa aclaró que la promoción solo será válida en compras en mostrador, está sujeta a disponibilidad y únicamente se permitirá una pizza de 20 pesos por orden. Además, aplicará en todas las sucursales de México y estará vigente solo durante el 9 de febrero, hasta el cierre de cada tienda.

El horario de atención puede variar según la ubicación, aunque generalmente las sucursales cierran entre las 10:00 y 10:30 de la noche, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

