X se cae HOY 18 de febrero; usuarios reportan fallas

La red social X (antes Twitter) registró este miércoles 18 de febrero de 2026 una interrupción que impidió a miles de usuarios acceder con normalidad a la plataforma, cargar publicaciones o actualizar su línea de tiempo, de acuerdo con reportes de Downdetector y quejas difundidas en otras redes sociales.

Se cae X

Desde las primeras horas de la tarde comenzaron a multiplicarse los avisos de fallas. Usuarios señalaron que la aplicación móvil y la versión web mostraban pantallas en blanco, publicaciones que no cargaban, errores al iniciar sesión y dificultades para enviar mensajes directos.

El sitio especializado Downdetector, que recopila reportes de usuarios en tiempo real, registró un incremento súbito de notificaciones de error en distintos países, lo que confirmó que no se trataba de un problema aislado de conexión doméstica o de proveedores de internet, sino de una interrupción general del servicio.

La falla afectó principalmente la actualización del “feed”, la visualización de contenidos y la interacción básica dentro de la red social. En algunos casos, los usuarios podían ingresar a sus cuentas, pero sin poder visualizar publicaciones recientes ni interactuar con ellas.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido un informe técnico detallado sobre el origen del incidente. Tampoco se ha confirmado oficialmente si se trató de un problema en los servidores, una actualización fallida o una saturación del sistema.

La interrupción ocurre apenas días después de otra caída registrada a inicios de la semana, cuando la plataforma presentó problemas de acceso en varias regiones del mundo durante varias horas antes de restablecerse gradualmente.

¿Cuánto puede tardar la falla?

De acuerdo a casos recientes, es común que el servicio de manera escalonada: primero se restablece el acceso, posteriormente la carga de publicaciones y finalmente las funciones de interacción como respuestas, reposts y mensajería privada.

Aunque no existe un tiempo exacto para la solución, se espera que el servicio se restablezca a la brevedad.

X es una de las principales redes sociales de información en tiempo real a nivel global, utilizada por gobiernos, medios de comunicación, empresas y usuarios para la difusión inmediata de noticias y posicionamientos públicos. Por ello, cada interrupción genera impacto en la circulación de información y obliga a usuarios a migrar temporalmente a otras plataformas.

