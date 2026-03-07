Toma nota

¿Cómo ir vestida a la marcha del 8M?

Estas son algunas recomendaciones que suelen compartir organizadoras para asistir cómoda durante las movilizaciones del 8 de marzo

¿Qué debes usar para asistir a la marcha del 8M?
¿Qué debes usar para asistir a la marcha del 8M?
Por:
Mariana Salazar Lozada

Cada año, muchas mujeres salen a las calles a participar en las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer, una jornada en la que se visibilizan demandas relacionadas con la igualdad, la justicia y el respeto a los derechos de las mujeres.

Ante la cercanía de la marcha del 8 de marzo, muchas asistentes —especialmente quienes acudirán por primera vez— suelen preguntarse cómo ir vestidas a la marcha del 8M y qué elementos pueden llevar para sentirse más cómodas durante el recorrido.

Marcha del 8M.
Marcha del 8M. ı Foto: larazondemexico

¿Cómo se debe vestir para la marcha del 8M?

Aunque no existe un código de vestimenta obligatorio, colectivas feministas y organizadoras de las movilizaciones suelen compartir algunas recomendaciones para asistir a la marcha del 8M de forma cómoda y práctica.

Uno de los aspectos más importantes es elegir ropa que permita caminar durante varias horas y moverse con facilidad. Algunas prendas recomendadas son:

  • Playeras o blusas ligeras
  • Sudaderas o chamarras cómodas
  • Jeans, leggings o pants
  • Ropa que permita moverse con libertad

Las marchas suelen ser demasiado extensas, por lo que se recomienda evitar ropa demasiado ajustada o incómoda.

El calzado es uno de los puntos clave para asistir a la movilización. Se recomienda usar:

  • Tenis deportivos
  • Zapatos cerrados y cómodos
  • Calzado que ya hayas usado antes

Esto ayuda a evitar ampollas, cansancio o molestias durante el recorrido.

¿Qué debes usar para asistir a la marcha del 8M?
¿Qué debes usar para asistir a la marcha del 8M?

Colores que se usan en la marcha del 8M

Durante las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer, muchas asistentes optan por vestir colores representativos del movimiento feminista. Los más comunes son:

Morado: símbolo histórico de la lucha feminista

Verde: asociado con la defensa de los derechos reproductivos

Muchas veces estos colores suelen verse en:

  • Playeras
  • Pañuelos
  • Pancartas
  • Listones o accesorios

Accesorios útiles para la marcha

Además de la ropa, algunas asistentes llevan accesorios que pueden resultar útiles durante la movilización. Entre los más comunes están:

  • Pañuelo o bandana
  • Gorra o sombrero
  • Lentes de sol
  • Bloqueador solar

Estos elementos pueden ayudar a protegerse del sol, polvo o distintos elementos durante la marcha.

645
645 ı Foto: larazondemexico

¿Qué llevar en la mochila para la marcha del 8M?

Organizadoras de movilizaciones también recomiendan llevar una mochila pequeña o cangurera con lo indispensable, como:

  • Agua
  • Celular con batería suficiente
  • Power bank
  • Identificación oficial
  • Dinero en efectivo
  • Snacks
  • Pancarta o cartel

Asimismo, algunas asistentes anotan un número de emergencia en el brazo o en una tarjeta, como medida de seguridad.

En las marchas del Día Internacional de la Mujer, cada participante decide cómo sumarse a la movilización. Sin embargo, la recomendación general es priorizar la comodidad, la seguridad y llevar solo lo necesario, ya que las protestas suelen extenderse durante varias horas.

Temas:
