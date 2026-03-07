La historia del 8 de marzo de 1857

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha ligada a la lucha por los derechos laborales, sociales y políticos de las mujeres. Entre los antecedentes que suelen mencionarse se encuentra una protesta de trabajadoras textiles ocurrida el 8 de marzo de 1857 en Nueva York, en Estados Unidos.

Sin embargo, la historia coinciden en que este episodio forma parte de una narrativa simbólica y no cuenta con evidencia documental sólida.

Marcha 25N del 2024 en CDMX ı Foto: Andrea Murcia Monsivais @Cuartoscuro

¿Qué ocurrió en 1857?

Durante décadas se difundió que el 8 de marzo de 1857 un grupo de obreras de la industria textil salió a las calles de Nueva York para protestar por las duras condiciones laborales que enfrentaban en las fábricas.

De acuerdo con esa versión, las trabajadoras exigían:

Reducción de la jornada laboral , que en esa época podía superar las 12 horas.

Mejores salarios , ya que las mujeres recibían pagos mucho menores que los hombres.

Condiciones de trabajo más seguras dentro de las fábricas.

El relato también señala que la protesta fue reprimida por la policía y que varias manifestantes fueron detenidas.

Investigaciones históricas realizadas en las últimas décadas indican que no existen registros periodísticos o documentos de la época que confirmen una manifestación específica el 8 de marzo de 1857 en Nueva York.

Qué pasó el 8 de marzo de 1857 ı Foto: Especial

Diversos especialistas consideran que esta historia comenzó a difundirse a mediados del siglo XX, cuando organizaciones vinculadas a movimientos obreros y feministas buscaron explicar el origen de la conmemoración del 8 de marzo.

Aunque el episodio concreto no está comprobado, sí está documentado que durante el siglo XIX hubo múltiples protestas de trabajadoras textiles en Estados Unidos y Europa para exigir mejores condiciones laborales.

El verdadero origen del Día Internacional de la Mujer

El antecedente histórico más claro del Día Internacional de la Mujer se remonta a 1910, cuando la activista alemana Clara Zetkin propuso establecer un día internacional dedicado a la lucha por los derechos de las mujeres durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague.

Años más tarde, la fecha del 8 de marzo se consolidó tras una serie de movilizaciones de mujeres trabajadoras en San Petersburgo, en Rusia, en 1917, que marcaron un momento clave en la historia del movimiento obrero y feminista.

La historia del 8 de marzo de 1857 ı Foto: Especial

Actualmente, el 8 de marzo se conmemora en decenas de países como una fecha para recordar las demandas históricas de igualdad, justicia y derechos para las mujeres en todo el mundo.

