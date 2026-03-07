Origen del 8M

¿Qué pasó el 8 de marzo de 1857?

Esto sabemos sobre el relato histórico que durante años se ha asociado con el origen del 8M

La historia del 8 de marzo de 1857
Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha ligada a la lucha por los derechos laborales, sociales y políticos de las mujeres. Entre los antecedentes que suelen mencionarse se encuentra una protesta de trabajadoras textiles ocurrida el 8 de marzo de 1857 en Nueva York, en Estados Unidos.

Sin embargo, la historia coinciden en que este episodio forma parte de una narrativa simbólica y no cuenta con evidencia documental sólida.

Marcha 25N del 2024 en CDMX
¿Qué ocurrió en 1857?

Durante décadas se difundió que el 8 de marzo de 1857 un grupo de obreras de la industria textil salió a las calles de Nueva York para protestar por las duras condiciones laborales que enfrentaban en las fábricas.

De acuerdo con esa versión, las trabajadoras exigían:

  • Reducción de la jornada laboral, que en esa época podía superar las 12 horas.
  • Mejores salarios, ya que las mujeres recibían pagos mucho menores que los hombres.
  • Condiciones de trabajo más seguras dentro de las fábricas.

El relato también señala que la protesta fue reprimida por la policía y que varias manifestantes fueron detenidas.

Investigaciones históricas realizadas en las últimas décadas indican que no existen registros periodísticos o documentos de la época que confirmen una manifestación específica el 8 de marzo de 1857 en Nueva York.

Qué pasó el 8 de marzo de 1857
Diversos especialistas consideran que esta historia comenzó a difundirse a mediados del siglo XX, cuando organizaciones vinculadas a movimientos obreros y feministas buscaron explicar el origen de la conmemoración del 8 de marzo.

Aunque el episodio concreto no está comprobado, sí está documentado que durante el siglo XIX hubo múltiples protestas de trabajadoras textiles en Estados Unidos y Europa para exigir mejores condiciones laborales.

El verdadero origen del Día Internacional de la Mujer

El antecedente histórico más claro del Día Internacional de la Mujer se remonta a 1910, cuando la activista alemana Clara Zetkin propuso establecer un día internacional dedicado a la lucha por los derechos de las mujeres durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague.

Años más tarde, la fecha del 8 de marzo se consolidó tras una serie de movilizaciones de mujeres trabajadoras en San Petersburgo, en Rusia, en 1917, que marcaron un momento clave en la historia del movimiento obrero y feminista.

Actualmente, el 8 de marzo se conmemora en decenas de países como una fecha para recordar las demandas históricas de igualdad, justicia y derechos para las mujeres en todo el mundo.

