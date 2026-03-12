Luna hoy 13 de marzo: ¿Cuándo hay Luna Nueva?

La Luna Nueva está cada vez más cerca, por lo que puedes comenzar a preparar todo lo necesario para poder apreciarla o para hacer algún ritual ligado a su energía, pero antes de que esto ocurra la Luna debe completar sus fases lunares.

El calendario lunar contempla los 29 días y medio que dura el ciclo lunar, el cual ocurre 12 veces al año, y este es utilizado en muchas religiones y partes del mundo en lugar del calendario greogoriano.

La Luna pasa por cuatro fases principales durante su ciclo, y entre estas cuatro también oocurren otras fases intermedias; sin embargo, las que son consideradas para algunos rituales enrgéticos y religiosos son principalmente la Luna nueva y la Luna llena.

Este jueves la Luna estará visible en el cielo nocturno tan solo en un 37.39 por ciento, y se encuentra a una distancia de 402 mil 878 kilómetros de la Tierra, por lo que la Luna Nueva está próxima a ocurrir.

Fases de la Luna ı Foto: Especial

Mientras que el viernes 13 de marzo la Luna Menguante estará iluminada en un 35.46 por ciento, por lo que este satélite natural se encuentra en su día lunar número 23.5, lo que significa que faltan unos 20 días para que ocurra la próxima Luna llena.

¿Cuándo hay Luna Nueva?

Durante marzo del 2026 las fechas de las fases lunares son las siguientes:

Luna llena 3 de marzo de 2026

Cuarto menguante 11 de marzo de 2026

Luna nueva 19 de marzo de 2026

Cuarto creciente 25 de marzo de 2026

La Luna cuenta con otras cuatro fases lunares intermedias que ocurren entre las fases lunares principales, que son la Luna Creciente Cóncava, la Luna Gibosa Creciente, la Luna Gibosa Menguante, y la Luna Menguante Cóncava.

Fases de la Luna ı Foto: Especial

Algunas personas y culturas consideran que la Luna y sus fases no solamente tienen relación con la astronomía, pues estas pueden interferir en temas como la ganadería, la belleza, la agricultura, la energía, y la pesca.

Debido a esto, las fases contempladas en el calendario lunar de cada mes funciona para que las personas puedan organizar algunas actividades o rituales relacionados con la energía de este satélite natural.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.