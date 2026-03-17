¿Cuándo es el Viernes Santo 2026?

La Semana Santa es el periodo litúrgico más importante en la religión Católica, y existen algunos días clave en esta semana de conmemoración, como el Viernes Santo.

El primer día de la Semana Santa es el Domingo de Ramos, y este periodo en el que se conmemora la última semana de vida de Jesucristo culmina con el Domingo de Pascua.

La Semana Santa del 2026 inicia el domingo 29 de marzo, y termina el domingo 5 de abril, por lo que muchas personas ya se están preparando para este periodo que también es utilizado para la reflexión y la introspección.

Semana Santa ı Foto: Especial

¿Cuándo es Viernes Santo?

Los días clave de la Semana Santa ocurrirán en las siguientes fechas del 2026:

El Domingo de Ramos es el primer día, y en este se conmemora la llegada de Cristo a Jerusalén, y será el 29 de marzo.

El Jueves Santo representa la última cena y la eucaristía y será el 2 de abril.

En el Viernes Santo se conmemora la crucifixión de Cristo, y este representa el dolor y sufrimiento que Jesús pasó durante su recorrido hacia la condena de muerte en la cruz y será el 3 de abril.

El Sábado de Gloria es el día que hay entre la muerte y resurrección de Jesucristo y será el 4 de abril.

El Domingo de Pascua represena el día de la Resurrección de Cristo y será el 5 de abril.

Semana Santa ı Foto: Especial

¿Qué se hace el Viernes Santo?

Debido a que este día es dedicado a la remembranza de la crucifición de Jesús, las personas suelen rezar el camino de la cruz conocido como viacrucis, y esta oración se centra en recordar todos los momentos que vivió en este camino.

En México en algunas demarcaciones se acostumbra a hacer representaciones del viacrucis tanto en las iglesias como en algunas municipalidades o alcaldías, y una de las más reconocidas es la de la alcaldía Iztapalapa.

Durante el viacrucis de Iztapalapa, que se realiza anualmente en la fecha dedicada al Viernes Santo, se hace una representación en la que participan aproximadamente unas 136 actores principales.

Esta representación de la Pasión de Cristo de Iztapalapa es una tradición de hace 182 años, y fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2025, y este recorrido inicia en la explanada del Jardín Cuitláhuac y llegará al Cerro de la Estrella.

La crucifixión, en el Cerro de la Estrella, convertido en Gólgota. ı Foto: Eduardo Cabrera y Cuartoscuro

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