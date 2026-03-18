¿Cuáles son y dónde canjear los códigos de Free Fire HOY 18 de marzo?

Este miércoles los jugadores podrán canjear los códigos de Garena para poder conseguir recompensas gratis en Free Fire, incluyendo skins y diamantes directamente en sus cuentas.

Los códigos pueden no funcionar o funcionar, y esto depende de cuándo sean ingresados pues estos únicamente son válidos por 24 horas desde que son publicados, mientras que otros solo duran un par de horas.

Estos códigos pueden ser utilizador en Free Fire y en la versión mejorada de este videojuego, Free Fire MAX.

La mayoría de estos códigos tienen una recompensa aleatoria, por lo que los jugadores pueden conseguir monedas de oro, tokens, diamantes, skins y más cosas.

Free Fire ı Foto: Especial

Códigos Free Fire 18 de marzo

Los códigos que se pueden canjear este 18 de marzo en Free Fire son los siguientes:

FFMTYKQPFDZ9

FFDMNSXW9KG2

FFCBRAXQTS9S

H8YC4TN6VKQ9

FF6YH3BFD7VT

B1RK7C5ZL8YT

4ST1ZTBZBRP9

FFSGT7KNFQ2X

BR43FMAPYEZZ

UPQ7X5NMJ64V

S9QK2L6VP3MR

FF6WN9QSFTHX

FFRSX4CYHLLQ

FPSTQ7MXNPY5

4N8M2XL9R1G3

FFSKTXVQF2NR

NPTF2FWSPXN9

FFR4G3HM5YJN

Para poder canjear estos códigos únicamente debes ingresar a la página web oficial de Garena reward.ff.garena.com/es, y posteriormente iniciar sesión en la cuenta que se tenga vinculara a algua de las plataformas externas que aparecen.

Posteriormente se debe ingresar cualquiera de los códigos sin modificaciones y confirmar el canje para que este pueda ser validado por el sistema para poder ver después la recompensa en la cuenta.

Free Fire ı Foto: Captura de pantalla

Quienes tengan una cuenta de invitado no podrán canjear las recompensas, pues se requiere contar con un perfil vinculado a Facebook, Google, Apple, Equis, o VK, para que la recompensa se pueda enviar al correo del juego.

De acuerdo con la página oficial de Garena, el código que se puede canjear tiene entre 12 y 16 caracteres, que están combinados entre letras mayúsculas y números.

Los objetos de recompensa obtenidos se mostrarán en la colección del lobby, y el oro y los diamantes obtenidos por medio de los códigos serán añadidos directamente a la cuenta, por lo que es importante que esta no sea de invitado y esté vinculada.

Es necesario revisar la fecha de vencimiento del código, pues los códigos vencidos no pueden ser canjeados, por lo tanto no se puede obtener ningún tipo de beneficio al ingresarlos.

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