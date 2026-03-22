Cajita Feliz Super Mario Galaxy: ¿Qué juguetes están dando en McDonald’s?

La cadena de comida rápida McDonald’s dio a conocer los juguetes que tendrán disponibles por la película Super Mario Galaxy, la cual se estrena este 1 de abril del 2026 en México

En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos de los productos que incluye la Cajita Feliz de la película, y debido a que esta ha sido anunciada en Brasil, se espera que también llegue a México.

Hasta el momento no se ha confirmado una fecha oficial de lanzamiento de esta colaboración en México, pero su confirmación en Brasil ha provocado grandes expectativas en el país, donde se espera que llegue antes del estreno.

Animação especial de Super Mario Galaxy: O Filme em parceria com o McDonald’s (McLanche Feliz)! pic.twitter.com/heKSuMyxxM — Portal Super Mario (@PortalSMario) March 19, 2026

Una publicación en sus redes sociales podría confirmar el lanzamiento en México, pues se puede observar una fotografía de una sucursal de McDonald’s con una galaxia el cielo lleno de estrellas.

En la foto se ve el número 24.03, lo que podría significar que este lanzamiento se hará el 24 de marzo en México; y también se puede leer “Tu personaje favorito desde siempre, ¡está así de llegar con un menú muy especial! ​ ¿Adivinas de quién se trata? Escríbelo en comentarios”

¿Qué juguetes de Super Mario Galaxy están dando en McDonald’s?

En los juguetes de la Cajita Feliz podemos encontrar figuras detalladas de los personajes principales de Super Mario Galaxy La película, quienes deben ser colocados sobre una base en forma de estrella y tienen un fondo.

Los personajes de Super Mario Galaxy, la película que incluye la Cajita Feliz de McDonald’s son Mario, Luigi, la Princesa Peach, la Princesa Rosalina, Yoshi, Toad, Bowser y Bowser Jr.

Estos juguetes podrán ser adquiridos en las tiendas de McDonald’s una vez que sean lanzados en el país, y se espera que; como en ocasiones anteriores, estos puedan ser adquiridos de manera individual sin necesidad de comprar el menú infantil.

Juguetes de la Cajita Feliz Super Mario Galaxy ı Foto: Especial

Las piezas pueden ser un gran artículo de colección para aquellos que son fanáticos del videojuego, por lo que este lanzamiento es uno de los más esperados para quienes gustan de comprar figuras decorativas.

Estas piezas que han llamado bastante la atención de los usuarios en redes sociales no son solamente para niños, pues muchas personas crecieron disfrutando de los videojueos de Mario Bros, por lo que todos sus fanáticos lo esperan alrededor del mundo.

Juguetes de la Cajita Feliz de Super Mario Galaxy ı Foto: X:@wtfbrunno

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