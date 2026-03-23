El video conocido como Mangue 937 ha captado la atención de miles de Internautas en diversas plataformas digitales. Si bien se trata de un hecho que ocurrió en 2018 en Brasil, su reciente viralización provocó una nueva ola de búsquedas sobre el caso.

En la plataforma de TiKTok, usuarios comparten reacciones y comentarios sobre el video Mangue 937, también conocido como Mangrove 937. Esto aumenta la curiosidad en torno al polémico material.

Um dos piores casos criminais do Brasil, envolvendo a gravação da execução de três mulheres: o caso Mangue 937. pic.twitter.com/FW6yTlrqDm — Crimes Reais (@CrimesReais) November 10, 2023

¿De qué trata el video viral Mangue 937?

El video hace referencia a un crimen que ocurrió en el año 2018 en una zona de mangalres, ubicada en el municipio de Caucaia, dentro de la región metropolitana de Fortaleza, Brasil.

El término ‘mangue’ o ‘mangrove’ (que en español significa ‘manglar’) hace referencia precisamente al lugar donde ocurrió el hecho, lo que explica el nombre con el que el video se ha difundido en Internet.

Los reportes mencionan que el video muestra a integrantes de una organización delictiva involucrada con el asesinato de tres mujeres, cuyas identidades no fueron reveladas de manera pública.

Según las investigaciones, el crimen estuvo relacionado con una traición a un grupo conocido como Comando Vermelho, considerado uno de los más antiguos del país.

En el video, se puede ver la tortura a las chicas, a quien golpean y buscan torturar de manera extremamente violenta. El video ha generado reacciones fuertes en Internet, desde indignación hasta morbo por lo ocurrido.

El caso se hizo viral por el video, por lo que en el mismo año 2018, agentes del Distrito Policial 7 lograron la captura de tres hombres y un menor de edad presuntamente vinculados al caso.

La identidad del menor no fue revelada al público, pero los otros tres sujetos implicados fueron identificados como:

Antônio Honorato dos Santos, de 42 años

Luiz Alexandre Alves Silva, de 23 años

Diego Alves Fernandes, de 21 años

Durante las investigaciones, el menor de edad admitió que participó al brindar apoyo en la ejecución del crimen. Las autoridades iniciaron la búsqueda de un quinto sospechoso, identificado como Alison Borges, de 19 años, quien también estaría relacionado con los hechos.

A varios años de los hechos, el video Mangue 937 vuelve a ser viral, reavivando las preguntas en torno al brutal caso.