Pasajeras de taxi intimidan a conductor con denunciarlo por grabar viaje con cámara de seguridad | VIDEO

Pasajeras de taxi sin aplicación denuncian acoso porque conductor grababa con cámara de seguridad.

Un grupo de pasajeras de un taxi por aplicación amenazaron al conductor con denunciarlo bajo la Ley Valeria por, supuestamente, grabarlas sin su consentimiento mediante la cámara de seguridad de la unidad, hechos que provocaron indignación en redes sociales.

A través de medios digitales circuló un video que atestigua una pelea entre un grupo de tres mujeres jóvenes y el conductor de un vehículo, que inició cuando una de ellas denunció sentirse acosada por la cámara de seguridad colocada frente al taxista.

Uber es un ejemplo de taxi por aplicación. ı Foto: Especial.

Una de las jóvenes acusa al conductor de que no tuvo su consentimiento para comenzar a grabar, lo cual, según la femenina, constituía un acto de acoso y hostigamiento, y mencionó que estos están penados bajo la Ley Valeria.

TE RECOMENDAMOS: Cámara de Diputados ya aprobó Ley Valeria busca tipificar el delito de acecho en todo México

“¿Sí conoces la Ley Valeria o no la conoces? Para empezar somos mujeres y no nos puedes estar grabando sin nuestro consentimiento. Yo te voy a grabar también…”, dice la joven, quien, en represalia por el supuesto hostigamiento, saca su teléfono celular e inicia su propia grabación de los hechos.

Ilustración alusiva a la "Ley Valeria", que propone tipificar el acecho o stalking. ı Foto: Freepik

En respuesta, el conductor asegura que la grabación de los viajes se encuentra de manera explícita en los términos y condiciones de la aplicación móvil, aceptados por los usuarios cuando piden un viaje por este medio.

“¿Qué tiene que ver la Ley Valeria? No es sin su consentimiento, porque en los términos y condiciones de la aplicación viene…”, responde el conductor.

Al final del altercado verbal una de las jóvenes dice en repetidas ocasiones: “Abre la puerta, abre la puerta”, por lo que el conductor las deja ir.

Mujeres amenazan con la #LeyValeria a un conductor de #Uber para salirse con la suya y se bajan sin pagar el viaje.



Justo lo que advertimos lo que harían las feministas con las leyes a su favor. pic.twitter.com/FnDbYOLdxP — Una mujer cualquiera (@CualquieraMujer) March 27, 2026

Según usuarios en redes sociales, las pasajeras se fueron sin pagar, lo cual fue visto como un acto de abuso y un uso ventajoso de la Ley Valeria. Sin embargo, esto no queda explícito en el video, y se presume que las jóvenes pudieron haber pagado el viaje por adelantado, como se permite en estas aplicaciones.

El video se volvió viral rápidamente en redes sociales, y provocó indignación, pues usuarios acusaron que las jóvenes están haciendo un uso incorrecto de la Ley Valeria, lo cual impedirá que esta se aplique correctamente en casos donde realmente sea requerida.

Recordar que la Ley Valeria es una iniciativa que busca sancionar nuevas formas de agresión, particularmente mediante la tipificación del acecho y el uso de herramientas digitales para vigilar, rastrear o amenazar a las víctimas.

No obstante, esta iniciativa aún se encuentra en discusión en el Congreso de la Unión y en Congresos locales.

Por otra parte, como lo aclaró el conductor del video, plataformas como Didi y Uber cuentan con cláusulas en sus términos y condiciones por las cuales el usuario, al pedir un viaje, aceptan la posibilidad de ser grabados.

Con esto, se busca aumentar la seguridad tanto de los pasajeros como de los conductores.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am