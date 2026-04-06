Alineación planetaria de abril 2026: Fecha, hora y dónde verla

¿Cuándo y a qué hora se verá la alineación planetaria de abril 2026?

Las alineaciones planetarias también son conocidas como desfile de planetas, y estos fenómenos ocurren durante la noche, cuando el cielo nocturno permite que se pueda ver de manera simultánea a varios planetas.

Estos cuatro o cinco planetas son visibles durante la noche a simple vista; y de acuerdo con la NASA, pese a no ser extraños, estos no ocurren cada año, por lo que se deben aprovechar estas oportunidades para apreciarlos siempre que se pueda.

Los planetas ocasionalmente pueden alinearse cuando se encuentran orbitando dentro del Sistema Solar, y estas alineaciones pueden verse siempre y cuando estos se encuentren algunos grados sobre el horizonte.

Alineación planetaria ı Foto: Especial

¿Cuándo y a qué hora se verá la alineación planetaria de abril 2026?

La próxima alineación planetaria ocurrirá el sábado 18 de abril del 2026, y en esta ocasión se verán cuatro planetas en el cielo nocturno principalmente en el hemisferio sur de la Tierra.

En esta ocación los planetas que se podrán ver durante la noche del 18 de abril serán Saturno, Marte, Neptuno y Mercurio, y en caso de residir en un país ubicado en el hemisferio norte, la ventana útil para la observación será aproximadamente unos 30 minutos antes del amanecer.

Para poder apreciar este fenómeno es necesario tener un horizonte despejado y aire limpio, y es recomedable no utilizar telescopios pues el Sol podría entrar en el campo de visibilidad y provocar daños oculares permanentes.

De acuerdo con StarWalk, este fenómeno no sólo será apreciable el 18 de abril, por lo que recomiendan tomar incluso varios días antes del sábado para poder observar el cielo y ver los planetas.

Alineación planetaria de abril 2026 ı Foto: Especial

Asimismo, apuntarón que Neptuno normalmente no puede ser observado a simple vista, pues se requieren primáticos grandes o telescopios y buenas condiciones para poder apreciarlo.

Además, se espera que el 20 de abril Saturno, Marte y Mercurio se encuentren muy cerca entre sí y forme una línea recta alrededor de las 12:00 horas (UTC+2, hora de Madrid).

La NASA señala que solamente Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno pueden ser observados desde la Tierra sin utilizar instrumentos adicionales, pues estos son lo bastante brillantes para que se puedan ver a simple vista.

En ese sentido, apunta que “Marte, Júpiter y Saturno son visibles con frecuencia en el cielo nocturno, pero la adición de Venus y Mercurio hace que las alineaciones de cuatro y cinco planetas sean dignas de atención especial.”

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