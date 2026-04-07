Sterling Johan Vázquez se arrepiente del feminicidio a Yessica Paola Ocampo Cardozo

En febrero 2023 ocurrió un terrible suceso en Bogotá, pues una mujer de 26 años de edad fue asesinada por su entonces expareja en el parque La Luna, ubicado en la localidad de Tunjuelito de Colombia.

De acuerdo con medios locales, el hecho sucitado al sur de Bogotá, Colombia, fue presenciado por un grupo de personas quienes llamaron a los policías de la zona para que detuvieran al responsable.

La víctima mortal de Sterling Johan Vázquez era Yessica Paola Ocampo Cardozo, quien había terminado su relación amorosa seis meses atrás debido a discusiones por una supuesta infidelidad.

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Este 6 de abril se compartió un videopodcast en el que Sterling relata la historia sobre el feminicidio de Yesica, y asegura que previo a que terminaran su relación él se dio cuenta de que Ocampo mantenía un vínculo sentimental con alguien más.

Precisa que en el momento en que este se dio cuenta de la relación sentimiental de Yesica no vivían juntos, pero asegura que sí mantenían un vínculo amoroso, pues ella lo visitaba en su lugar de residencia.

Sterling Johan Vázquez relata la historia del feminicidio de su expareja ı Foto: Captura de pantalla

Video sobre el feminicidio de Yessica Paola Ocampo Cardozo

En el videopodcast el feminicida comparte que conoció a Yesica cuando cuando ella se encontraba conviviendo con unos amigos; precisa que ella tenía 14 años de edad y él tenía 19 años de edad.

Apuntó que Yesica Ocampo se embarazó a los 16 años de edad, por lo que el hijo de ambos tenía 7 años de edad cuando Vázquez le arrebató la vida en febrero del 2023.

El criminal señala durante el videopodcast que tenía discusiones con su ex pareja por celos y por la crianza de su hijo, por el que aunque no tenían una relación amorosa mantenían un vínculo.

Aseguró que no recuerda cuándo comenzó a agredir a Yesica, pero sí recuerda que cometió las agresiones en múltiples ocasiones durante sus 9 años de relación sentimental.

Vázquez apunta que el recuerda el día de los hechos como si él hubiera presenciado el momento y no como si el hubiera cometido el feminicidio de Yesica “me acuerdo como si fueran fotos.”

Sobre el día de los hechos, Sterling dijo que habían quedado de ir al Bienestar Familiar, y cuando se vieron él le pidió a Yesica que le diera una explicación, “yo la traté mal a ella y le pedí que me diera una explicación, ella se quedó callada, estaba asustada.”

Precisó que cuando llegaron a la estación del Transmilenio del parque ella lo tomó de su maleta y entonces “se salió todo de control”, pues Yesica se percató de que él estaba armado e intentó salir corriendo.

“Intentó entrar a un local, y no hicieron nada; no hicieron nada tampoco” relata Sterling Johan, quien comparte que salió corriendo después de herir a Yesica con un arma punzocortante en múltiples ocasiones.

Durante la entrevista aseguró que siempre le ha pedido perdón a la familia de su expareja, dijo que estaba de acuerdo con recibir la pena máxima y apuntó que “esto nunca debió haber pasado, nunca debí pensar en que yo era como el dueño de ella.”

Sterling Johan Vázquez relata la historia del feminicidio de su expareja ı Foto: Captura de pantalla

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