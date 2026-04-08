¿Cuánto cuesta Pokémon Champions y dónde se puede jugar?

Pokémon Champions está disponible para descargar a partir de este 8 de abril, por lo que ahora las y los aficionados de estos videojuegos podrán liberar combates similares a los de otros juegos.

Pokémon Champions se puede conectar con Pokémon HOME, por lo que se podrá aadir el equipo a videojuegos anteriores, incluyendo los que aparecen en Pokémon GO.

Además de estar disponible para instalar en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 también tendrá una versión disponible para celulares, e incluso incluirán participación en combate multiplataforma.

¿Qué costo tiene Pokémon Champions?

Pokémon Champios está disponible para descargarse de manera gratuita, sin embargo cuenta con una versión digital con paquete inicial que tiene un costo de 144 pesos.

Este paquete inicial incluye:

Espacio para almacenar 50 Pokémon adicionales

30 boletos de reclutamiento

50 boletos de entrenamiento.

También se puedes obtener el tema “¡Combate! (Entrenador)” de los juegos Pokémon: Let’s Go, Pikachu! y Pokémon: Let’s Go, Eevee!

En Pokémon Champions se podrá agregar al equipo Pokémon transferidos de Pokémon GO y otros juegos de las series; e incluso se podrá obtener la Megapiedra correspondiente de Chesnaught, Delphox, Greninja o Floette en caso de transferirlos como visitantes por medio de Pokémon HOME.

Arma tu equpo con Pokémon HOME ı Foto: Pokémon

¿De qué trata Pokémon Champions?

Las personas podrán disfrutar de combates en Pokémon Champions con mecánicas conocidas por los asíduos jugadores de estos videojuegos de rol, y se podrá crear un espacio para entrenadores expertos e iniciales.

Se podrá ampliar el equipo por medio de Pokémon HOME, en donde se encuentran todos tus Pokémon disponibles, y estos podrán ser devueltos a HOME después de su visita.

También podrás mostrar tu estilo propio personalizando el estilo de tu personaje, pues podrás ampliar tu armario y obtener recompensas cada que logres completar los retos.

Personalización de pesonaje en Pokémon Champions ı Foto: Pokémon

Podrás participar en Combates Clasificatorios contra entrenadores de todo el mundo para poder modificar tu rango tras cada una de tus batallas, con la finalidad de que se te empareje con entrenadores en un nivel similar.

También tiene combates en línea con otros entrenadores al ritmo de la música no sólo con los temas originales de Pokémon Champions, sino que también con otras canciones de los títulos de la saga de Pokémon.

Megaevolución en Pokémon Champions ı Foto: Pokémon

Los Combates Clasificatorios tendrán disponible la megaevolución de los Pokémon, y el omniario será impredecible para la megaevolución, además se irán añadiendo funciones a este.

En 2026 el Campeonato Mundial Pokémon y todos los eventos de la Serie de Campeonatos de Videojuegos se disputarán en Pokémon Champions.

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