‘Solo pensé en ayudar’: FEMSA reconoce a trabajadores por rescatar a familia en inundación de Acapulco

En medio de las inundaciones que afectaron a Acapulco, Guerrero, una maniobra inesperada se convirtió en una oportunidad para salvar vidas. Tres trabajadores de Coca-Cola FEMSA utilizaron su camión de reparto para disminuir la fuerza de una corriente de agua y ayudar a una familia que había quedado atrapada en un automóvil.

La emergencia ocurrió durante las fuertes lluvias asociadas al huracán Simón, cuando el nivel del agua subió y dificultó que una mujer y su hijo salieran del vehículo. Mientras algunas personas pedían ayuda, los trabajadores intervinieron para tratar de contener el avance del agua y facilitar el rescate.

La acción no pasó inadvertida. La empresa reconoció a los colaboradores por su actuación, mientras que la familia rescatada también encontró una manera de agradecerles por haber ayudado a poner a salvo a sus seres queridos.

Acapulco totalmente inundado



Autos bajo el agua, comercios afectados y calles convertidas en ríos



Pero ayer, con Guerrero bajo alerta por Simón, Evelyn Salgado estaba en el Auditorio Nacional festejando con Morena



Las prioridades de la gobernadora quedaron claras



📹… pic.twitter.com/QyyqffSrl9 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 9, 2026

¿Quiénes son los trabajadores de FEMSA?

Los trabajadores reconocidos por Coca-Cola FEMSA son Constantino, José Luis y José Manuel. De acuerdo con las imágenes difundidas por la empresa, los tres colocaron la unidad de reparto frente al flujo de agua para reducir la presión de la corriente y facilitar la intervención en el automóvil donde estaban atrapadas la mujer y su hijo.

En las grabaciones compartidas en redes sociales se observa cómo el agua cubría parte de la calle, mientras se escuchaban peticiones de auxilio. El camión permaneció en el lugar durante las maniobras, hasta que las personas involucradas pudieron ponerse a salvo.

José García, uno de los colaboradores, resumió su reacción ante la emergencia con una frase que destacó en el video difundido por la compañía: “Lo único que me pasó por la mente fue ayudar a esa mamá muy angustiada”.

Coca-Cola FEMSA expresó su orgullo por la actuación de los tres trabajadores y señaló que su respuesta representa el compromiso de apoyar a quienes necesitan ayuda, incluso fuera de sus labores habituales.

“Son unas grandes personas la verdad, no cambien”, expresó la mujer rescatada por los tres trabajadores.

🚨🇲🇽 ¡HÉROES SIN CAPA EN ACAPULCO! UN JOVEN Y TRABAJADORES DE REPARTO SALVARON A UNA MADRE Y SU HIJA; EL ESPOSO Y PADRE LES OFRECE UNA RECOMPENSA ❤️🙏



Una historia de valentía y solidaridad se registró la tarde de este jueves en Acapulco, Guerrero, durante las inundaciones… pic.twitter.com/1syHBOQElq — 🇲🇽México_NewsMX (@Mexico_NewsMX) October 10, 2026

No es el único reconocimiento a los trabajadores

El reconocimiento también llegó por parte de la familia auxiliada. El propietario del restaurante La Pequeña España, en Acapulco, logró localizar a algunos de los trabajadores que ayudaron a rescatar a su esposa y a su hija durante el desbordamiento de un río que arrastró varios vehículos.

Tras reencontrarse con ellos, el empresario les ofreció comida gratis de por vida para los trabajadores y sus familias. En una publicación en redes sociales agradeció a Coca-Cola FEMSA México por ayudarlo a establecer contacto con los rescatistas.

“Lo logramos, Coca-Cola FEMSA México nos contactó y aquí tenemos la cara de los héroes sin capa pero con camión que salvaron a mi esposa y a mi hija”, escribió.

En los momentos más difíciles, la empatía y la valentía lo cambian todo ❤️🫂



Lo que vivió nuestro equipo de #CocaColaFEMSA en Acapulco nos recuerda que, ante cualquier adversidad, siempre hay quienes están dispuestos a tender la mano sin pensarlo dos veces.



Un reconocimiento a… pic.twitter.com/AouSet09sA — FEMSA (@FEMSA) October 13, 2026

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LMCT