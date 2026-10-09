‘Tengo una recompensa para ustedes’: restaurantero busca a quienes salvaron a su familia en Acapulco

Restaurantero busca a quienes rescataron a su esposa e hija en Acapulco

Durante las inundaciones que afectaron a Acapulco, una familia quedó en una situación de riesgo, en la que varias personas intervinieron para ayudar a ponerla a salvo. Ahora, el propietario del restaurante La Pequeña España busca localizar a quienes auxiliaron a su esposa y a su hija para agradecerles personalmente.

A través de una publicación en redes sociales, el restaurantero pidió a los llamados “héroes sin capa” que se comuniquen con él, pues quiere entregarles una recompensa económica por haber arriesgado su vida para ayudar a su familia durante la emergencia provocada por las inundaciones.

Pero el agradecimiento no se limitará al dinero. El propietario también ofreció a quienes participaron en el rescate un beneficio para comer gratis en su restaurante, sin restricciones, incluyendo bebidas, mariscos y paella.

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“Esto ni siquiera cubre todo el agradecimiento que les tengo”, escribió el restaurantero al hacer público su llamado, acompañado de un mensaje de agradecimiento para las personas que intervinieron durante el rescate.

¿Quiénes ayudaron a la familia durante las inundaciones?

En los comentarios de la publicación, se proporcionaron algunos detalles sobre quienes ayudaron a la familia, aunque hasta ahora no se han dado a conocer públicamente sus nombres.

De acuerdo con el restaurante, uno de los rescatistas es usuario del ACABÚS y participó en las maniobras para auxiliar a la esposa y a la hija del propietario.

También reconoció la participación de trabajadores de Coca-Cola, quienes, según el relato publicado por el restaurante, cortaron la corriente para que pudieran maniobrar y apoyar en el rescate.

“Les tengo mucho agradecimiento y recompensa”, respondió la cuenta del establecimiento ante uno de los comentarios en los que usuarios preguntaban por las personas que ayudaron.

Hasta el momento, el restaurantero no ha revelado la identidad de quienes participaron en el rescate ni precisó públicamente la cantidad de dinero que contempla entregar como recompensa.

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MSL