Abuelita celebra su cumpleaños 106 con un stripper: "Nunca había visto algo así" (VIDEO)

Una abuelita llamada Norah Shaw celebró su cumpleaños número 106 en compañía de un stripper, situación que sorprendió a todas sus compañeras de la casa asilo en donde vive la mujer desde hace algunos años.

El bailarín exótico, Eddy Betteridge, de 32 años, conversó con la festejada mientras sólo vestía un delantal y chanclas para mostrar sus músculos.

Eddy era alto, tenía ojos bonitos y era muy atractivo. No tenía ningún vello en el pecho, lo que me impresionó. Nunca había visto algo así. Me sorprendió mucho cuando se dio la vuelta, porque no tenía ropa interior puesta. Fue bastante divertido