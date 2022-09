Abuelita extrema supera su miedo y se lanza a cenote; causa sensación en TikTok (VIDEO)

Una abuelita se volvió viral en TikTok al realizar una de las hazañas más extremas de su vida, pues se aventó a un cenote en Cancún, Quintana Roo, para vencer sus temores, incluido el que se le cayera su placa dental al momento del impacto contra el agua.

Fue en su cuenta @bettygaray.1 que la mujer compartió el momento de su brinco, para autonombrarse como “Lady Cenote”.

¡Qué extrema! estrellamendoza009, usuario en TikTok

En el clip se puede escuchar que la señora no deja de gritar antes de lanzarse, asegurando que no iba a lograrlo. Sin embargo, solita se motiva diciéndose: “¡Todo lo he hecho en esta vida! ¡Todo! Que no haga esto…”.

El resto de personas en el lugar trataban de animarla, mientras Betty Garay les exigía que no le dijeran nada. Tras expresar un “¡tengo mucho miedo!”, la mujer se decide y termina por echarse al agua.

No obstante, el clavado no fue el mejor de todos, ya que lo hizo “de cara”. Ante ello, los usuarios en TikTok pidieron una segunda parte del suceso para saber cómo se encontraba.

De cara se tiró. JAJAJAJAJAJAJA. SEÑORA, SE LE AMA xiomyariaz, usuario en TikTok

PARTE 2, POR FAVOR. Quiero saber si tiene cara todavía virico0, usuario en TikTok

En respuesta, Betty Garay expuso en una segunda grabación que sí se lastimó, pues se “reventó” la boca y le salió sangre de la nariz, pero aseveró que venció un miedo y por eso se puso muy feliz. Para festejar su valor, se fue a bailar. Igualmente, informó que no se le salió su placa dental como temía, aunque sí perdió un arete.

Hasta ahora, el primer TikTok que se volvió popular cuenta con 12.7 millones de reproducciones, 1.3 millones de “me gusta” y miles de comentarios donde los internautas aseguraron que sacó todo su poder para lograr el acto.

Está muy divertido, pero nada se siente tan bien como lograr algo que creíste nunca poder hacer arlin635, usuario en TikTok

