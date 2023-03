Abuelita regaña a Pancho: "lomito" llora cuando le piden que se porte bien

A través de redes sociales circula el enternecedor video de una abuelita regañando a su perrito, Pancho. Las imágenes han conmovido a los internautas, y es que el "lomito" no puede contener el llanto ante el llanto de las palabras de la mujer.

"Tienes que que portarte bien, Pancho", dice la abuelita al cachorrito de color negro que carga entre sus manos. El perrito la mira fijamente, mientras la mujer le recuerda las ocasiones en que le han llamado la atención por distintas travesuras.

"Ya estás viejito. Chiquito, chiquito, que digamos, no estás. Ya tienes tus dos meses, mijo'", le dice la abuelita a Pancho, por no obedecer las instrucciones que le dan. La mujer le recuerda que no carece de comida ni de un techo, además de que se le provee todo lo que el "lomito" pide.

"Nada te cuesta portarte bien, Pancho. Te quiero mucho, Pancho, lo sabes bien, Pancho", dice la mujer con la voz cortada. La abuelita asegura que "no cabe en ninguna parte", pues siempre la corren por culpa de las travesuras de Pancho.

El perrito comienza a llorar tras las palabras de su dueña y la abuelita dice: "No llores, mi amor, te estoy regañando por tu bien". La abuelita abraza al cachorrito mientras le pide que se porte bien, porque no le gusta que nadie más lo regañe, mientras Pancho llora.

Síguenos en Google News

DGC