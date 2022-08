Abuelito de 92 años da emotivo mensaje a su nieto al enterarse que es gay: "queremos que seas libre" (AUDIO)

La reacción de un abuelito de 92 años al enterarse de que su nieto es homosexual se volvió viral en Twitter, pues conmovió a los usuarios de la red social al desear felicidad y libertad para el joven.

En su perfil, @abeelpereez compartió la grabación del discurso que su abuelo le dio, en el cual le dijo que no tenga miedo con él y su abuela de expresar todo lo que considere necesario.

Tú con nosotros no tengas miedo en decirnos lo que quieres, porque ha habido muchas personas, ahora ya no, pero en el tiempo pasado han habido muchas personas asustadas por no poder expresarse como son. Eso hoy ya no existe porque la Yaya y yo queremos que seas feliz, queremos que estudies, que saques unos estudios, que te ganes la vida, y que seas libre

Ante el acto, Abeel aseguró que son las únicas personas que nunca le fallarán, y que con su reacción se lo volvieron a demostrar.

Asimismo, algunos internautas expresaron su emoción por las palabras del abuelito, por lo que opinaron que es una muestra de que las personas mayores saben que el amor es simplemente eso.

Otras personas aseguraron que la respuesta de “Yayo” los hizo llorar, a pesar de que no lo conocen.

No te conozco de nada, pero tú abuelo me a echo llorar. Me alegro, me alegro mucho. Yo, por desgracia, se murieron y no se los pude contar