“El acoso no tiene género”: Mujeres hostigan a conductor de taxi en Paraguay

Rodrigo Nahuel, conductor de un taxi de aplicación en Paraguay, fue hostigado por tres mujeres, presuntamente alcoholizadas, durante una de sus jornadas laborales.

"Ya saben, si no te dejás acosar por una mujer sos un amargado", escribió el conductor en un clip de Tiktok, donde externó su malestar y desagrado por la situación que vivió.

Todo ocurrió cuando las mujeres solicitaron sus servicios de transporte. En el video que ya cuenta con miles de visitas, comentarios y "me gusta" se puede ver a la mujer que viaja en el asiento del copiloto tocar el rostro de Nahuel.

@rod_nahuel No sé que necesidad tenía esta tipa en acosar y tratar de boludo por no hacerle caso, al final del video se ve un lindo resentimiento. ♬ sonido original - rod_nahuel

“No me vayas a empujar si yo no te voy a acosar, maricón”, se escucha en el clip.

Durante el viaje las chicas se dirigían a él con frases incómodas como:

“Por qué sos así, si no te vamos a violar, ¿o no te gustan las mujeres?”, o “es un amargado, no debe ser así, 20 años recién tiene y es un amargado”.

“No sé qué necesidad tenía esta tipa en acosar y tratar de boludo por no hacerle caso, al final del video se ve un lindo resentimiento”, indicó en su cuenta rod_nahuel.

“El acoso no tiene género. Muy bien hiciste en exponerlas”; “admiro la calma con la que tomaste la situación,"; “Que incómodo, me duele este video”, fueron algunos de los comentarios hechos por usuarios de la red donde incluso le sugirieron denunciarlas.

Medios señalaron que la aplicación de taxis eliminó los perfiles de las pasajeras para que no tengan acceso a más servicios en lo subsecuente.

LRL