VIDEO | Albañiles le dedican 'El Jefe' de Shakira a su patrón y son despedidos

La nueva canción lanzada por Shakira y Fuerza Regida, "El Jefe", continúa dando de qué hablar y no sólo por las historias que inspiraron a esta canción que se coloca entre las más escuchadas a nivel mundial, sino también porque a través de redes sociales la están utilizando para hacer virales los pasos u otras cosas que la colombiana inspira.

En este sentido, a tres albañiles se les hizo fácil tomar un teléfono, grabarse cantando la canción de Shak, y dedicarla a su patrón, algo de lo que éste último se terminó enterando, tomando una decisión que no precisamente hizo muy felices a estos albañiles.

¿Qué pasó con estos albañiles?

Tres albañiles venezolanos se grabaron en TikTok bailando la coreografía del video de Shakira y Fuerza Regida, "El Jefe", manifestándose de esta manera en contra de sus patrones. Ninguno de ellos sabía que el video se viralizaría rápidamente y no sólo eso, sino que también llegó a ojos de sus empleadores, a quienes la grabación no les hizo nadita de gracia.

"Vamos todos a dedicarle este baile al jefe para que nos suban el sueldo", dice el video que subió la cuenta "Lospanas8915" a TikTok y que ya acumula más de 600 mil favs. Pero la historia no termina ahí.

Luego de haber subido este video, fueron ellos mismos los que se encargaron de decirle al mundo que habían sido despedidos por su jefe y que ahora se encontraban buscando trabajo. "Este video que ustedes ven aquí, se viralizó tanto que nosotros no pensábamos que iba a influenciar mucho y llegó hasta los patrones y de verdad, nos ha afectado mucho. Este video nos influenció tanto para bien como para mal, porque nos desemplearon a los tres. Ahora estamos sin empleo y estamos buscando empleo", indicaron.

'Yo también los hubiera despedido'

Entre los comentarios que se pueden leer en el video que se viralizó en redes, se puede apreciar que a la mayoría de las personas, aunque les pareció gracioso, también lo consideraron una falta de respeto a los jefes e incluso indicaron que ellos también habrían reaccionado igual.

"Shakira facturando con su canción y acá los panas hasta el empleo perdieron"; "No había escuchado la canción... Bueno, creo que cualquier jefe se molestaría, es mejor ganar poco que nada. Ahora están despedidos"; "Busquen a Shakira para que les dé trabajo"; "El que es buen jefe no le molesta esta canción, la letra me parece excelente porque muchos explotan a sus trabajadores y no los tratan bien", fueron algunos de los comentarios que se leen en este video.