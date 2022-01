¿Amante de los gatos y la Rosca de Reyes? Esta Michirosca es perfecta para ti

La Michirosca llegó a diversas panaderías de la Ciudad de México (CDMX) ante el marco del Día de Reyes, pues se volvió muy popular en redes sociales debido a la creatividad para innovar este platillo tradicional.

Ante las constantes tendencias en Internet, los internautas enfocaron su atención y preferencia a la Michirosca, pues tiene la forma y cara de un gato. El origen proviene de la panadería Libres X Siempre, ubicada en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

A través de sus redes sociales, el local compartió su creación, la cual está elaborada con ingredientes veganos como leche vegetal, plátano, chía, ralladura de cítricos, ate e higo.

Están hermosas, deliciosas y libres de crueldad animal” Libres X Siempre

Cabe recordar que no es la primera vez que el ingenio de los negocios locales se vuelve viral, pues en años anteriores la rosca de Baby Yoda, Star Wats, Hello Kitty, etc., también se hicieron populares.

Justo me preguntaba cual sería la moda en roscas este año... ya hemos tenido a Baby Yoda en lugar de Baby Jesus... hoy salió la Michirosca... pic.twitter.com/uHnJe17WMo — Mariano Rentería (@marianorenteria) January 4, 2022

La Michirosca chica tiene un precio de $280 pesos, la mediana de $330, mientras que la más grande es de $380 pesos. En el lugar también se preparan este tipo de pan con relleno, por lo que el precio aumenta.

Libres X Siempre compartió que su ética se basa en el respeto hacia los animales, además de que el producto viene en presentación individual hasta familiar, por lo que pueden adquirirse al enviar un mensaje al negocio para envío a domicilio.

MAEP