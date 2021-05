Arturo Islas y Markitos Toys, en pleito por caso del elefante Big Boy (VIDEOS)

Arturo Islas y el youtuber Markitos Toys se enfrascaron en un pleito en redes sociales por el caso del elefante Big Boy, el cual aparentemente fue rescatado del circo para ahora vivir en el Zoológico de Culiacán.

Markitos Toys visitó el zoológico para conocer las condiciones en las que actualmente vive Big Boy y en su video de YouTube llamó a los usuarios de Internet a no hacer donaciones para la manutención del animal, pues asegura que quienes lo compraron solamente están lucrando con el caso de elefante.

“Yo los invito a que no donen ni un peso, porque quien compró ese animal debe tener dinero para mantenerlo y si no pues que no lo hubiera comprado”, dijo el influencer Markitos Toys.

Arturo Islas responder a Markitos Toys y lo llama “ignorante”

A través de un video Arturo Islas le respondió a Markitos Toys y dijo que el video del youtuber está hecho desde la ignorancia y decidió contestarle con argumentos.

Dijo que las donaciones que se están pidiendo para Big Boy son para terminar de construir el santuario en el que va a vivir y también para pagar a los especialistas que han venido a México a ver al elefante.

Señaló que invitó a Markitos Toys a participar en la campaña de rescate para Big Boy y mostró capturas de pantalla de la conversación en la que influencer se negó a acompañarlo, bajo el dicho de que estaba enfermo.

Arturo Islas defendió al Zoológico de Culiacán y mostró capturas de pantalla de notas periodísticas en las que se mencionan los animales que ha acogido el lugar y que han sido productos de rescates.

Finalmente, le pidió a Markitos no opinar y le pidió que no se comparara con Paola, la hija del dueño del circo en el que vivía Big Boy antes de ser trasladado al zoológico, pues aseguró que ella tiene el derecho de defenderlo porque afectaba directamente a ella y al circo la circunstancias del elefante.