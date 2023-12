Caguamas decoradas: la tendencia navideña que se roba la atención en redes sociales

Llega la la Navidad y con ello la fecha de celebrar junto a amigos y familiares, tirar la casa por la ventana y despedirse de este año que se va para recibir con los brazos abiertos al 2024. En México, sabemos perfectamente cómo divertirnos y ser creativos con respecto a qué regalar o que actividades realizar al convivir con las personas que han sido importantes para nosotros este año.

No hay duda que es muy divertido hacer intercambios de broma entre amigos y hasta con familiares, por lo cual en TikTok se ha vuelto una tendencia viral mostrar un intercambio muy interesante que los jóvenes realizan entre ellos,. Lejos quedó la opción de intercambiar chocolates o bufandas; ahora, se intercambian caguamas.

Predecesores de este trend viral podrían ser las fiestas de colores, donde cada invitado elegía un color y debía asistir a la celebración solo con alimentos y bebidas que se encontrara en dicha paleta. Sin embargo, en definitiva en esta ocasión se eleva la creatividad de los usuarios con sus increíbles caguamones personalizados.

Desde árboles de navidad, cascanueces, venados y hasta personajes como Jenni Rivera o Karely Ruiz con outfit navideño, las opciones para decorar solo están limitadas por tu creatividad y la confianza que tengas con tus amigos. Eso sí, en muchos videos se salen del molde y realizan el intercambio con caguamas decoradas a secas, por lo cual también podrás ver en la tendencia decoración de monjas, minions o incluso el rostro de alguno de los participantes en el intercambio.

Asimismo, usuarios comparten el detrás de escena de sus creaciones en sus cuentas de TikTok mientras usan temas virales navideños como el audio de Arcángel de "Feliz Navidad", la canción "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey o "Rockin' Around The Christmas Tree".