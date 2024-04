Cartier entregará aretes de $237 mil a joven que los compró en $237 y usuarios celebran

El caso viral de Cartier volvió a encenderse en las redes sociales, luego de que la marca de lujo aceptó que fue su error y venderle unos aretes de 237 mil pesos a un joven que aprovechó el error y los compró en solo 237 pesos mexicanos.

El usuario de X @LordeDandy informó en la red social que Cartier sí le cumplió y que está en espera de que le lleguen sus aretes de miles de pesos.

“War is over. Cartier está cumpliendo. No soy moneda para caerle bien a los lambiscones. No sé quién es el empleado ni su status, si quieren saber pueden preguntarle a la marca, a mí no, yo no lo contraté. Ustedes ya solo están debatiendo entre socialismo y capitalismo”, escribió el usuario en su perfil de la red social.

War is over.

Cartier está cumpliendo.

No soy moneda para caerle bien a los lambiscones.

No sé quién es el empleado ni su status, si quieren saber pueden preguntarle a la marca, a mi no, yo no lo contraté.

Ustedes ya solo están debatiendo entre socialismo y capitalismo. — dre pute (@LordeDandy) April 23, 2024

Muchos usuarios señalaron que no se fían de que la marca de lujo haya decidido entregar los aretes, después del escándalo en Internet y se sugirieron al joven que verifique que la firma le envíe unas piezas de joyería auténticas.

“Obviamente, los voy a llevar a verificar y a un lugar confiable. Aparte no creo que la marca se quiera arriesgar siendo una marca de prestigio”, respondió el joven en su perfil.

Usuarios celebran que le ganaron a Cartier

Los cibernautas están felices de que el joven le haya ganado a la empresa mutimillonaria y aseguran que no pueden esperar a que el joven muestre los aretes el día que le lleguen a su casa, porque además, hay que recordar que no compró uno, sino dos pares de aretes.

Primero nos abren los ojos respecto al fraude que es todo el pan de caja en México.



Luego, derrotan a Cartier y le dan la razón al cliente.



la @Profeco está con todísimo, verdaderamente. pic.twitter.com/DU4mCKcpmz — Perezuelo coquette (@elperezuelo) April 23, 2024

“Primero nos abren los ojos respecto al fraude que es todo el pan de caja en México. Luego, derrotan a Cartier y le dan la razón al cliente. La @Profeco está con todísimo, verdaderamente”, “Me da gusto que Cartier haya aceptado su error y al final sí le haya vendido los aretes con el precio erróneo al chico. Una vez más, los derechos del CONSUMIDOR y la LEY se hacen valer”, fueron algunos de los comentarios.