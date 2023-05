¡El colmo! Joven es asaltada, denuncia y el ladrón era su exnovio

A veces cuando uno termina una relación sentimental espera no volver a encontrar a su expareja, sin embargo, hay ocasiones en que esto no es posible; algo así fue lo que le sucedió a una joven de 18 años, pero no de la forma en que ella esperaba.

Todo comenzó cuando la joven iba caminando por las calles del barrio 9 de Julio, en Buenos Aires, Argentina, cuando un ladrón se le acercó, le quitó todas sus pertenencias a la víctima y luego escapó del lugar.

Tras el asalto, la joven denunció a la policía lo sucedido, por lo que después de revisar las cámaras de seguridad lograron identificar al ladrón y detenerlo.

Una vez detenido el delincuente, la joven tuvo que acudir a identificar al ladrón y fue ahí que descubrió que se trataba de su exnovio, el cual, según medios locales, había denunciado por violencia física.

De hecho, la expareja de la chica cuenta con una orden de restricción hacia ella, motivo por el que también el sujeto será juzgado, a parte del delito de robo a transeúnte.

Síguenos en Google News

DAN