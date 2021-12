Comensal se disculpa por dar poca propina a mesero y se desatan críticas a restaurantes

Un mesero preguntó a los usuarios de TikTok su opinión sobre la nota que le dejó un comensal, disculpándose por dejarle una propina de poco más de seis dólares.

El tiktoker identificado como @kingj023241, trabaja en un restaurante de Applebee’s en Estados Unidos, y mostró el recibo en el que el cliente le escribió:

Estuviste genial, estas vacaciones son simplemente rudas ahora mismo Comensal

¿El mesero se enojó? TikTok defiende al comensal

El consumo en esa mesa, según cuenta, fue de 80 dólares, pero las personas fueron a comer sin poder más que en los platillos.

Los usuarios no supieron si el mesero hizo la publicación como un acto de empatía o molesto al sentir que fue “víctima de una injusticia”, y se desataron los comentarios en defensa del cliente.

“La propina no es obligatoria”, “Estás enojado con la persona equivocada”, “Prohíban las propinas, obliguen a los restaurantes a pagar salarios dignos a los meseros”, “No le debían a nadie esa explicación”.

Piden cambiar la costumbre de la propina por salarios dignos

Lo cierto es que no hay una cifra establecida para propinas, pero se ha hecho costumbre dar extra entre el 10 y el 30 por ciento del total de lo consumido. Mientras hay personas que pueden dejar miles de dólares en propinas para alegrar el día a alguien, sí que es un hecho que otras no están en la misma situación, y suelen ser juzgadas por no ir a comer “con suficiente dinero”, ¿usted qué opina?

AHM