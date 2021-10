Mesera llama "gatos" a clientes por darle 86 pesos de propina

Una mesera se quejó en redes sociales de que le dieron 86 pesos de propina, y no tardaron las opiniones a favor y en contra.

Resulta que unos comensales se gastaron miles de pesos en comida, por lo que la mesera pensó que recibiría una buena propina, pero le molestó que fueran menos de cien pesos.

Me dejaron 86 de propina, si no tienen para pagar un servicio, no salgan a restaurantes amigos. Pidan en su casita, para llevar y tomen en su casa. No tengo porqué andar pagando su servicio, gatos