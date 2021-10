Descubren a la próxima estrella; hombre enamora a Internet con su cabello

Un hombre de 26 años de edad está triunfando en Instagram por su cabello largo y bien cuidado, y muchos internautas ya lo quieren ver en pasarelas y revistas de moda.

Pranav Biji dejó su hogar en India para estudiar en Reino Unido, y ahora también tiene busca trabajo como modelo debido al éxito que está teniendo su cabello en redes sociales.

Internautas lo quieren como modelo por su cabello llamativo Foto: Especial/@i.maneiac

El joven parece haber ganado la lotería en este aspecto, pues cuenta que no hace nada especial para tener ese cabello , solo utilizar el champú y acondicionador como todo el mundo. Lamentablemente, también es objeto de comentarios malintencionados.

Enamora con su largo cabello en Instagram

El estudiante de marketing y publicidad era llamado “niña” en India, pues allá no es muy común que los hombres tengan una melena larga. “La gente me preguntaba si no podía permitirme un corte de pelo”.

Sin embargo, en su nueva vida sus conocidos y seguidores en redes le piden consejos de belleza y lo ven con admiración.

El joven recibió burlas y comentarios malintencionados por tener el cabello largo Foto: Especial/@i.maneiac

Él dice que es muy necesario cepillar el cabello todos los días y que en su caso utiliza aceite una o dos veces por semana dependiendo de lo seco que esté.

Da recomendaciones para cuidar el cabello

“Una de las partes más interesantes es que no es necesario lavarse el cabello con mucha frecuencia porque el cuero cabelludo tiene su propio aceite y eso es lo que ayuda al crecimiento”, recomienda.

Si lavas tu cabello con mucha frecuencia, a la larga podrías hacer que se debilite Pranav Biji

