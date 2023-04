Descuentan parte de su nómina a empleado que acudía varias veces al día al baño

A través de diversas cuentas de Twitter se suelen destapar muchas cloacas y una de ellas es la del abuso laboral. La tarde de este jueves, el usuario arrobado como Out Of Context México, compartió la foto de un chat de WhatsApp en el que a un presunto empleado, le descontaban parte de la nómina por ir varias veces durante el día, al baño.

Aunque muchos indicaron que el descuento era injusto, aludiendo a un tipo de "esclavitud moderna" -en caso de ser real el chat- y otros más aseguraron que hay muchos empleados que se la viven en el sanitario en lugar de trabajar, el posteo destapó algunos abusos que se viven en México en el plano laboral, que son interesantes para analizar.

Primero: el posteo del descuento por ir al baño

A través de la cuenta de Twitter OutOfContextMex, se dio a conocer un chat -no se sabe si real o a manera de meme- en donde descontaban a un empleado 500 pesos de su quincena, todo por ir al baño. "Se me retuvo 500 pesos de mi quincena, pero mi supervisor me indicó que es por una falta, siendo que acudí todos los días de la quincena correspondiente", inicia la conversación el empleado.

La respuesta que, suponemos, viene de Recursos Humanos, es la siguiente: "Buenos días. El reporte de nómina viene con el descuento correspondiente dado a que el supervisor marcó que tus tiempos acumulados en el baño son demasiado largos y en acumulado se cuenta como falta de dos días".

Luego de indicar el empleado que le gustaría tener ese reporte por escrito y que si era necesario, acudiría a Conciliación y Arbitraje porque lo consideraba injusto, RH respondió: "Con gusto. Pero sólo perderías el tiempo y el empleo. Esto es totalmente normal en call centers de calidad mundial como nosotros, Qualfon, Telvista y más". La cloaca, entonces, se destapó.

'Trabajar en call centers, un tipo de esclavitud moderna'

A través de ese tuit, comenzaron las protestas y las historias parecidas a la del empleado al que le descontaron de su nómina, sobre todo en call centers. " Trabajar en call centers es lo más cercano a la esclavitud moderna"; "Yo trabajé en un call center y una compañera embarazada necesitaba ir al baño y no la dejaron, se orinó ahí, metió demanda y ganó una fuerte indemnización sin perder su empleo", fueron algunos de los comentarios que se recibieron en respuesta al tuit.

Los abusos laborales comenzaron entonces a aparecer con más frecuencia: "En esas empresas, rebasar 15 minutos de baño ya es 'tardar mucho'. Seguramente tardó dos veces más de 15 y ya son dos faltas"; "Esto me recuerda... Hace poco trabajé en una mesa de ayuda, no era call center. Un compañero solía ir a fumar y al baño, varias veces al día, pero no se tomaba mucho tiempo y literal me contó que un día fueron por él al baño a sacarlo porque no había pedido permiso".

¿Abuso laboral? ¿Abuso de confianza por parte del empleado? Lo cierto es que los abusos de este tipo en millones de empresas en México suelen ser recurrentes e incluso son hasta normalizados. La modalidad de home office, de alguna manera, también ayudó a que estas conductas fueran vistas normales por parte de las empresas y se reportaron decenas de abusos aún trabajando en casa.

Desde los mails enviados a altas horas de la noche, pasando por no poderte levantar de tu lugar de trabajo sin avisar (por WhatsApp o por el tipo de mensajería que se ocupa en la empresa) hasta no tener hora de comida o responder al instante los mensajes.

En este sentido ¿has sido víctima de este tipo de abusos? ¿Qué has hecho al respecto? Una de las cuentas que respondió ese tuit fue la de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, indicando que "si hay irregularidades en tu centro de trabajo que quieras reportar, te pedimos llamar a los siguientes números: 5520005300 ext. 65314, 65338 o enviar un correo a inspeccionfederal@stps.gob.mx". Repórtalos. Los casos así, repórtalos.