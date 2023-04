VIDEO. Taquero regala comida a hombre que fue 'despedido' de su trabajo

La empatía es un adjetivo que se aplica poco. Es complicado ponerse en los zapatos de los demás cuando se pasa por situaciones adversas: desde estar enfermo, no tener un peso en la bolsa, haber sido despedido, no tener para comprar algo de comida.

En TikTok, un video se hizo viral por la empatía que aplicó un taquero para un hombre que supuestamente había sido despedido de su trabajo y que no tenía para comer. En lugar de responderle que los tacos no los regalaba, el taquero tuvo un gran gesto con este hombre quien al final, lo recompensó.

'Se lo regalo para que no se vaya sin comer'

El usuario de TikTok vansadasreales hizo un experimento social, en el que se acercaba a distintos puestos de tacos, para pedir uno a los taqueros que se encontraban trabajando. La mayoría de las respuestas fueron "no puedo porque me regañan", "ahorita no joven" o simplemente respondían "no".

Cuando llegó con un taquero de nombre Pedro, todo fue diferente. Al acercarse para pedirle un taco regalado, el taquero de inicio le dijo que no le podía regalar la comida, pero cuando le preguntó por qué es que no había comido en todo el día y explicarle que era porque lo habían despedido de su trabajo días atrás, Pedro reflexionó.

"¿Qué pasó? ¿Te quedaste sin chamba?", dijo Pedro. "Es que hubo recorte ahí en la empresa y me tocó a mí, y no estuve preparado, no hice ahorros, ahorita tengo que llegar a la casa porque está dura la situación", respondió el hombre "desempleado". Ante esto, Pedro dijo: "Espérate, mira. Te voy a regalar esto, tacos para su familia", al tiempo que le extendía la mano con una bolsa llena de tacos.

La recompensa de Pedro

Cuando el hombre "desempleado" le informó a Pedro que era un experimento social y que regalaría los tacos a alguien que sí los necesitara, Pedro se extrañó un poco, sin embargo, el tiktoker decidió recompensarlo con un fajo de billetes por su buena acción.