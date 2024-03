Día de la Abstinencia Digital se celebra cada 5 de marzo; ¿por eso se cayeron Facebook e Instagram?

Cada día hay cientos de noticias que nos alertan y nos preocupan. Aunque, sin duda, una de las más fuertes de este martes fue la caída de las redes sociales Facebook e Instagram, ambas de Meta. Aunque alguna de estas o cualquier otra red se caiga apenas un par de minutos, basta para generar conmoción mundial.

Por ello, desde primeras horas del día, miles de usuarios reportaron que sin saber cómo ni por qué fueron expulsados de su cuenta de Facebook y no lograban navegar por la de Instagram. Lo anterior no sólo provocó una ola de memes, sino que muchos, incluso, pensaban que habían sido vetados de la red o bloqueados por todos sus amigos.

Sin embargo, detrás de esto puede haber un motivo oculto, pues hoy se conmemora el Día de la Abstinencia Digital, en el cual se busca hacer conciencia sobre todo el tiempo que pasamos en redes sociales. ¿Será por eso que se cayeron las plataformas de Meta o fue pura coincidencia? Te contamos.

Si pasa mucho tiempo en el celular, esto te interesa. Foto: Adobe Stock

¿Qué es el Día de la Abstinencia Digital y por qué se conmemora?

El Día de la Abstinencia Digital no es una conmemoración oficial, ni está escrita en todos los calendarios, ni cuenta con el pronunciamiento oficial de alguna institución internacional, sino que responde más bien a una iniciativa impulsada en 2019 por una organización cultural llamada Reboot.

Por ello, y debido al impacto de iniciativas como ésta en internet, grupos de población de diferentes países han convenido en decretar este día, el 5 de marzo, como el de la Abstinencia Digital. ¿Qué quiere decir eso? Un día dedicado a la desconexión de las redes sociales y los aparatos, donde podamos reflexionar sobre los beneficios de alejarnos un poco de ellos.

La premisa de este día, además de hacer conciencia sobre el tiempo que pasamos en redes sociales, es el de cumplir con algunos mandamientos, entre ellos:

Evitar la tecnología

Conectar con las personas que más amas

Nutrir tu salud

Salir a tus lugares favoritos

Evitar compras compulsivas

Prender velas en casa

Beber vino, comer pan

Buscar el silencio

Devolver lo bueno

Limitar el tiempo en redes sociales ayuda a fortalecer relaciones. Foto: Adobe Stock

¿Está relacionado el Día de la Abstinencia Digital con la caída de Facebook e Instagram?

El Día de la Abstinencia Digital es una iniciativa que se conmemora principalmente en países de habla hispana. No significa que no haya una fecha igual en países angloparlantes —como Estados Unidos, donde se encuentran las oficinas de Meta—, pero al menos no se tiene registro de que coincida con este 5 de marzo.

Por lo tanto, el que Facebook e Instagram se hayan “caído” este día responde a una simple coincidencia , cuya ventaja fue hacernos voltear al Día de la Abstinencia Digital y pensar en sus beneficios.

¿Cuáles son los beneficios de pasar menos tiempo en el celular y redes sociales?

De acuerdo con expertos en psicología, disminuir el tiempo que pasamos en el celular y en redes sociales puede mejorar significativamente nuestra salud mental a partir de estos beneficios:

Reducir la ansiedad

Contar con mayor tiempo para uno mismo

Mejora las relaciones interpersonales

Disponer de mayor tiempo para otras actividades que contribuyan a la salud, como el ejercicio

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

AM