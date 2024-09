Die With Me, la aplicación que solo puedes usar cuando tienes el 5% de batería

La era digital permite una comunicación veloz entre los individuos. Gracias al internet se ha transformado el entorno social en el que el individuo está situado, pero también la forma de interactuar. Asimismo, esta época ha acaparado a personas de todo el mundo, no importa las edades, las áreas demográficas, los gustos e intereses, desde la aparición de las redes sociales como vía de interacción masiva y de mensajes inmediatos a pesar de la largas distancias, no existe persona que no este envuelta en un sitio electrónico

Asimismo, en un mundo de mensajes digitales, existen aplicaciones, las cuales logran que las personas interactúen de forma inmediata, aunque se encuentren a kilómetros de distancia. Entre las más conocidas a nivel nacional y mundial, están WhatsApp y Telegram. Sin embargo, a pesar de su gran eficiencia y utilidad, se pueden ver afectadas por el canal, en este caso el dispositivo móvil, ya que la batería puede encontrarse en su mínimo porcentaje.

La aplicación no se puede utilizar con cargas mayores de 5%. Pixabay / FreePhotosART

Sin embargo, aún con 5% de batería o menos, se puede tener conversaciones con otras personas que estén en la misma situación. Así, que no es necesario correr por un cargador de celular para seguir dialogando con otros, puesto que una aplicación que lleva el nombre de Die With Me, es capaz de mantener la interacción con el porcentaje de pila ya mencionado.

¿Qué es Die With Me?

Die With Me es una aplicación para Apple y Android, que se puede adquirir mediante sus tiendas digitales AppStore y Google Play. Tiene un costo de Us$ 1, pero no es mensual. Solo se paga una sola vez y la app estará disponible para usarse mientras el servidor siga operando. Aunque suene increíble que una personas quiera esta aplicación en su móvil, hasta el momento lleva cerca de mil descargas.

El creador Dries Depoorter y el desarrollador David Surprenant de la app Die With Me, en la página oficial de la aplicación indicaron que esta modalidad de chat que solo puedes usar cuando se tiene menos del 5% de batería. "Mueran juntos en una sala de chat en su camino hacia la paz fuera de línea”, señalaron. Asimismo, esta es para que usuarios puedan interactuar con otras personas, las cuales también estén a punto de ver como su celular se apaga. Además, antes de que ocurra, podrán ver el porcentaje de carga que les queda.

Finalmente, esta aplicación solo se puede utilizar con el porcentaje de batería ya mencionado, porque si se intenta ingresar con más carga, no se permitirá el acceso. Cabe resaltar, que esta app no cuenta con otras funciones atractivas.