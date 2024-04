No es chiste, es anécdota: El día que confundieron a Interpol con la Interpol

Sabíamos que en algún momento iba a pasar. Ni modo que por el nombre no lo hubiéramos deducido alguna vez. Este sábado, Interpol hará del Zócalo de la Ciudad de México un lugar que, si de por sí es hermoso visitar, ahora escuchando de fondo "Stella was a diver and she was always down", será mucho mejor. Paul Banks y compañía nos demostrará por qué es que México es uno de los países en los que más adoran tocar.

Bueno, siguiendo con lo nuestro, aprovechando la visita de Interpol a nuestro país, te contaremos aquella ocasión en la que la banda fue confundida con la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, la cual "ayuda a la policía de 196 países miembros a colaborar entre sí para hacer del mundo un lugar más seguro", según su propia descripción.

Esa noche en el otrora Twitter, seguro Paul Banks se la pasó muy bien leyendo todos los comentarios que le cayeron a la cuenta oficial de Interpol, su banda. ¿De qué hablamos? Chécate lo siguiente.

El día que confundieron a Interpol con Interpol

Resulta y resalta que el presidente del Senado de Colombia, Ernesto Macías, pidió ayuda vía Twitter, ahora X, a Interpol, para atrapar a un exguerrillero, sin embargo, en lugar de arrobar a la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, terminó arrobando a Interpol, la banda de Paul Banks.

"El caso del narcotraficante 'Santrich' no debe sorprender. Fue advertido y todo se le sirvió en bandeja; la JEP impidió su extradición; el Consejo de Estado le reconoció fuero sin tenerlo; la Corte Suprema no ordenó su captura. Ahora, confiar en @Interpol", fue lo que escribió Macías Tovar.

Las redes sociales, claro que reaccionaron. "No sabía que la banda de rock Interpol, además de hacer música, se dedicara a labores policiales"; "Se podrá decir lo que sea de Macías, pero tiene buen gusto musical", escribieron en Twitter ante la equivocación del funcionario.

Este fue el tuit con el que Interpol fue confundido con Interpol. Twitter.

'Errar es de humanos'

Ante su equivocación, Ernesto Macías Tovar rectificó en Twitter y en lugar de decir que lo habían hackeado y sacar la vieja confiable, indicó que "Errar es de humanos, rectificar también", así que arrobó a la Organización Internacional de Policía Criminal y pidió que se encargaran del dichoso "Santrich". Seguro no es la única vez que les pasa, de eso estamos muy seguros.

‘Errar es de humanos, rectificar también’. Ojalá @INTERPOL_HQ se encargue de alias “Santrich”; de “Marquez”, de “Romaña”, y de “El Paisa”, entre otros. — Ernesto Macías Tovar (@ernestomaciast) July 2, 2019

